Ворог ударив БпЛА по п'яти районах Харкова, є постраждалі та пошкодження – мер

Ворожі безпілотники атакували п’ять районів Харкова, внаслідок чого є постраждалі та пошкодження, повідомив мер Ігор Терехов.

Так, за його словами, зафіксовано влучання ударних ворожих дронів по Холодногірському району. Подробиці з’ясовуються.

Також у Київському районі міста кілька ворожих дронів атакували заправку. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Він додав, що пошкоджено кілька авто та будівля АЗС.

Ще один удар по місту зафіксовано у Салтівському районі. Внаслідок масованої атаки ворожих БПЛА є постраждалі – їхня кількість та стан уточнюються.

Також Немишлянський район під ударом ворожих дронів – деталі удару по району уточнюються.

У Слобідському районі ворог також атакував заправку – інформація щодо можливих постраждалих та руйнувань уточнюється.