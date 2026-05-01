Ворог ударив БпЛА по п'яти районах Харкова, є постраждалі та пошкодження – мер
Ворожі безпілотники атакували п’ять районів Харкова, внаслідок чого є постраждалі та пошкодження, повідомив мер Ігор Терехов.
Так, за його словами, зафіксовано влучання ударних ворожих дронів по Холодногірському району. Подробиці з’ясовуються.
Також у Київському районі міста кілька ворожих дронів атакували заправку. Інформація про постраждалих наразі не надходила.
Він додав, що пошкоджено кілька авто та будівля АЗС.
Ще один удар по місту зафіксовано у Салтівському районі. Внаслідок масованої атаки ворожих БПЛА є постраждалі – їхня кількість та стан уточнюються.
Також Немишлянський район під ударом ворожих дронів – деталі удару по району уточнюються.
У Слобідському районі ворог також атакував заправку – інформація щодо можливих постраждалих та руйнувань уточнюється.