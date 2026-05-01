Інтерфакс-Україна
Події
08:15 01.05.2026

На Львівщині потяг зіштовхнувся з автокраном на переїзді: Машиніст загинув, двоє постраждалих

1 хв читати

Потяг зіштовхнувся з автокраном на переїзді у Львівській області, в результаті чого машиніст загинув, а його помічник в лікарні,також постраждав водій автокрана, повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Чергова трагедія на залізничному переїзді через ігнорування правил дорожнього руху", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, на Львівщині водій автокрана виїхав на переїзд, попри заборонні сигнали, і допустив зіткнення з поїздом. Машиніст загинув на місці, його помічник в лікарні з тяжкими травмами.

Також госпіталізовано водія автокрана. Пасажири не постраждали.

"Загиблий машиніст – ветеран, який повернувся з фронту і знову став до роботи", – додали в УЗ.

 

Теги: #львівська #залізниця #аварія

06:50 24.04.2026
Кількість атак на залізничну інфраструктуру у 2025р сягнула 1,2 тис.

Кількість атак на залізничну інфраструктуру у 2025р сягнула 1,2 тис.

09:18 20.04.2026
Ворог атакував залізничну інфраструктуру на Харківщині, є пошкодження – Мінрозвитку

Ворог атакував залізничну інфраструктуру на Харківщині, є пошкодження – Мінрозвитку

16:33 18.04.2026
На Вінниччині тепловоз зіткнувся з пасажирським поїздом "Інтерсіті+" – "Укрзалізниця"

На Вінниччині тепловоз зіткнувся з пасажирським поїздом "Інтерсіті+" – "Укрзалізниця"

23:09 14.04.2026
Частина Чернігова залишилась без електропостачання через аварію

Частина Чернігова залишилась без електропостачання через аварію

11:56 14.04.2026
У Приват24 з'явився продаж квитків на європейські залізниці

У Приват24 з'явився продаж квитків на європейські залізниці

22:18 03.04.2026
У регіоні Перської затоки сталася аварія ще одного бойового літака США – ЗМІ

У регіоні Перської затоки сталася аварія ще одного бойового літака США – ЗМІ

00:05 03.04.2026
Вантажівка й поїзд зіткнулися в Харківській області, – Укрзалізниця

Вантажівка й поїзд зіткнулися в Харківській області, – Укрзалізниця

22:42 02.04.2026
Вантажівка й поїзд зіткнулися в Харківській області, – Укрзалізниця

Вантажівка й поїзд зіткнулися в Харківській області, – Укрзалізниця

17:11 02.04.2026
На борту російського літака, який розбився в Криму, загинули офіцери штабу Північного флоту, в тому числі генерал-лейтенант – ЦПД

На борту російського літака, який розбився в Криму, загинули офіцери штабу Північного флоту, в тому числі генерал-лейтенант – ЦПД

17:59 30.03.2026
Україна і Болгарія планують тестовий запуск пасажирського поїзда через Румунію цього літа – Мінрозвитку

Україна і Болгарія планують тестовий запуск пасажирського поїзда через Румунію цього літа – Мінрозвитку

