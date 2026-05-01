На Львівщині потяг зіштовхнувся з автокраном на переїзді: Машиніст загинув, двоє постраждалих

Потяг зіштовхнувся з автокраном на переїзді у Львівській області, в результаті чого машиніст загинув, а його помічник в лікарні,також постраждав водій автокрана, повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Чергова трагедія на залізничному переїзді через ігнорування правил дорожнього руху", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, на Львівщині водій автокрана виїхав на переїзд, попри заборонні сигнали, і допустив зіткнення з поїздом. Машиніст загинув на місці, його помічник в лікарні з тяжкими травмами.

Також госпіталізовано водія автокрана. Пасажири не постраждали.

"Загиблий машиніст – ветеран, який повернувся з фронту і знову став до роботи", – додали в УЗ.