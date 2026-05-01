08:11 01.05.2026

ППО ліквідувала 190 із 210 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 20 дронів на 14 локаціях – Повітряні сили

Сили оборони ліквідували 190 із 210 ворожих дронів, проте зафіксовано влучання 20 дронів на 14 локаціях, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 190 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 01 травня (з 17:45 30 квітня) противник атакував 210 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк, близько 140 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

 

08:49 30.04.2026
ППО ліквідувала 172 зі 206 ворожих дронів, однак є влучання балістичної ракети

08:14 30.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1863 ворожі цілі

07:54 30.04.2026
В Україні випробували нові типи FPV-дронів, зони 100-150 км планують закрити ударними БпЛА – радник Міноборони

17:31 29.04.2026
Понад 2,1 тис. повітряних цілей ворога збито в квітні, СБС знешкоджує понад 50% ворожих дронів – Сирський

11:43 29.04.2026
Україна буде збільшувати дистанції "далекобійних санкцій" – Зеленський

08:13 29.04.2026
ППО ліквідувала 154 зі 171 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 12 дронів на 10 локаціях – Повітряні сили

23:12 28.04.2026
Свириденко: Україна запропонувала конкретні цілі в межах Ініціативи Тримор'я

08:28 28.04.2026
ППО за ніч знешкодила 95 з 123 дронів, є влучання на 16 локаціях

08:16 28.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1131 ворожу ціль

20:57 27.04.2026
Федоров: Сили оборони отримали вдвічі більше дронів-перехоплювачів, ніж за весь 2025 рік

