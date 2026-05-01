08:08 01.05.2026

У Одесі затримано чоловіка, який підозрюється в стрілянині в середмісті – поліція

Правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється в стрілянині в середмісті, повідомила патрульна поліція України.

"Ми затримали чоловіка, який, ймовірно, здійснив постріли в середмісті Одеси. Ми оперативно прибули на місце, встановили прикмети порушника та розпочали обстеження прилеглої території", – сказано в повідомленні в Телеграм.

Як повідомляється, вчора ввечері поліцейські отримали повідомлення про постріли в одному з житлових районів міста. За словами заявника, невідомий чоловік здійснив постріл у повітря поблизу дитячого майданчика та попрямував у напрямку сусідньої вулиці.

Невдовзі чоловіка, який підпадав під орієнтування, виявили та затримали, зазначили в поліції.

"Під час поверхневої перевірки у нього виявили предмет, схожий на пістолет, споряджений набоями шумової дії. Також чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння", – наголосили у відомстві.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, зброю вилучили для проведення експертизи.

 

Теги: #одеса #затримання #стрілок

