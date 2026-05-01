08:02 01.05.2026

Окупанти за добу втратили 1420 осіб та 405 од. спецтехніки – Генштаб

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Сили оборони за добу ліквідували 1420 окупантів, два танка, 100 артсистем, три бронемашини, 1924 БПЛА, а також 405 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком п’ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 331 710 (+1 420) осіб, танків – 11 903 (+2) од, бойових броньованих машин – 24 496 (+3) од, артилерійських систем – 41 044 (+100) од, РСЗВ – 1 757 (+1) од, засоби ППО – 1 357 (+1) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 352 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 265 284 (+1924) од, крилаті ракети – 4 579 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 93 009 (+403) од, спеціальна техніка – 4 150 (+2) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

