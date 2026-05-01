Інтерфакс-Україна
07:52 01.05.2026

Ворог близько 20 разів атакував три райони Дніпропетровщини, постраждала одна людина

Російська армія близько 20 разів атакувала три райони Дніпропетровщини, внаслідок чого постраждала одна людина, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина дістала поранень. Майже 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією", – написав він у Телеграм.

Ганжа додав, що в Кривому Розі пошкоджена інфраструктура. Постраждала людина.

Також у Синельниківському районі під ударом були Дубовиківська і Петропавлівська громади. Горіли гараж та авто. Понівечені приватні будинки.

У Нікопольському районі потерпали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська громади. Зайнявся приватний будинок. Пошкоджені інфраструктура, АЗС, адмінбудівля, автобуси.

 

