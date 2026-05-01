07:39 01.05.2026
Російські дрони атакували Одещину: двоє постраждалих, пошкоджена портова інфраструктура
Російські дрони вчергове атакували цивільну інфраструктуру Одеської області, внаслідок чого постраждали дві людини, зафіксовано і пошкодження портової інфраструктури, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.
"Цієї ночі Росія знову масовано атакувала цивільну інфраструктуру Одещини: Постраждало двоє людей", – написав він у Телеграм.
Кіпер зазначив, що в Одесі ударними дронами пошкоджено два багатоповерхових житлових будинки. На місцях влучань зруйновано квартири, виникли пожежі, постраждалим надається уся необхідна допомога.
В області також зафіксовано пошкодження портової інфраструктури.
На місцях подій працюють всі профільні служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.