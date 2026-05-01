07:39 01.05.2026

Російські дрони атакували Одещину: двоє постраждалих, пошкоджена портова інфраструктура

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Російські дрони вчергове атакували цивільну інфраструктуру Одеської області, внаслідок чого постраждали дві людини, зафіксовано і пошкодження портової інфраструктури, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Цієї ночі Росія знову масовано атакувала цивільну інфраструктуру Одещини: Постраждало двоє людей", – написав він у Телеграм.

Кіпер зазначив, що в Одесі ударними дронами пошкоджено два багатоповерхових житлових будинки. На місцях влучань зруйновано квартири, виникли пожежі, постраждалим надається уся необхідна допомога.

В області також зафіксовано пошкодження портової інфраструктури.

На місцях подій працюють всі профільні служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.

 

06:37 01.05.2026
Війська РФ вдарили по Миколаєву, є пошкодження в приватному секторі

12:17 30.04.2026
До 20 зросла кількість постраждалих через атаку російських БпЛА на Одесу – МВА

11:51 30.04.2026
УЧХ працював на декількох локаціях після російської атаки БпЛА на Одесу

08:44 30.04.2026
В Одесі внаслідок масованої атаки дронів постраждали вже 18 людей – ОВА

07:37 30.04.2026
Кількість постраждалих в Одесі через масовану нічну атаку зросла до 16 осіб, двоє – у важкому стані

00:58 30.04.2026
В Одесі внаслідок нічної атаки БпЛА постраждали щонайменше четверо людей – ОВА

17:15 28.04.2026
Зафіксовано влучання БпЛА в другий будинок ЖК Creator City

13:54 27.04.2026
УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА на Одесу

11:42 27.04.2026
Кількість постраждалих в Одесі зросла до 14 осіб – ОВА

09:29 27.04.2026
Ворог атакував портову інфраструктуру Великої Одеси та торговельне судно під прапором Науру – АМПУ

