Інтерфакс-Україна
Події
07:36 01.05.2026

Ворог обстріляв чотири населені пункти Херсону, є загиблий та постраждалі

1 хв читати

Російські війська за добу обстріляли чотири населені пункти Херсону, є загиблий та вісім постраждалих, повідомив очільник МВА Ярослав Шанько.

"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населених пункти Херсонської громади. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді 1 людина загинула, 8 – отримали поранення", – написав він у Телеграм.

За словами глави МВА, під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Зимівник, Комишани та Зеленівка.

Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, адмінбудівлю, складські приміщення, автобуси, цивільні автомобілі.

 

12:06 30.04.2026
Чоловік загинув, ще один – дістав поранень через атаку ворожого БпЛА у Херсоні

16:13 29.04.2026
В Херсоні внаслідок удару дрона постраждав 5-річний хлопчик – МВА

13:37 29.04.2026
Автобус потрапив під удар безпілотника у Херсоні

17:18 26.04.2026
Окупанти дистанційно замінували територію біля школи в Херсоні – мер

09:49 26.04.2026
Частково знеструмлено один з районів Херсона – МВА

07:29 26.04.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 50 населених пунктів Запорізької області, дві жертви і чотири постраждалі

19:34 25.04.2026
Вісім загиблих в Дніпрі, ще 49 людей зазнали поранень – ОВА

16:43 25.04.2026
Два райони частково знеструмлено в Херсоні через ворожі обстріли – МВА

02:48 24.04.2026
Ворог вдарив по житлових будинках у Одесі, троє постраждалих

10:12 23.04.2026
Жінка загинула на Житомирщині через ворожий обстріл цивільної транспортної інфраструктури – ОВА

