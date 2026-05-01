Ворог обстріляв чотири населені пункти Херсону, є загиблий та постраждалі

Російські війська за добу обстріляли чотири населені пункти Херсону, є загиблий та вісім постраждалих, повідомив очільник МВА Ярослав Шанько.

"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населених пункти Херсонської громади. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді 1 людина загинула, 8 – отримали поранення", – написав він у Телеграм.

За словами глави МВА, під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Зимівник, Комишани та Зеленівка.

Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, адмінбудівлю, складські приміщення, автобуси, цивільні автомобілі.