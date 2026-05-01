1 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

1 травня відзначають День праці.

Також сьогодні День поширення інформації про лікувальний масаж, EuroMayDay, День порятунку носорога, День народження поштової марки, День директорів шкіл, Всесвітній день любові, День управлінського коучингу.

Віряни вшановують пам'ять святого пророка Єремії; пам’ять благовірної святої Тамари, цариці грузинської.

День весни і праці

Свято 1 травня у багатьох асоціюється із сподіваннями на краще. Цей день ще раз нагадує нам про те, що саме від чесної праці залежить процвітання будь-якого суспільства. Кожен трудівник заслуговує на пошану.

Святкування Дня весни і праці тісно пов’язане з історією простих трудівників. У 1877 році почалися масові страйки американських робітників, які працювали у металургійній та залізничній галузях. Та влада швидко придушила ці акції протесту. Однак через 13 років трудівники знову вийшли на мітинги, хоча протести були здебільшого мирними. Основною причиною тодішніх страйків була низька оплата праці. Також робітники вимагали створення спеціальних організацій, які б відстоювали права простих трудящих.

Проте саму дату Дня праці поєднують з протестами робітників в американському Чикаго, які відбулися 140 років тому, саме 1 травня 1886 р. В цей день робочі заводів і фабрик країни зібралися на вулицях в знак протесту проти довгого трудового дня. Їхнього основною вимогою було встановлення нового робочого графіку, за яким люди мали працювати не більше аніж 8 годин на добу. Хоча в деяких цехах люди працювали по 15, а іноді і по 20 годин на добу.

Протести тривали кілька днів, а 4 травня на одній з площ міста у бік поліції полетіла вибухівка. Внаслідок цього загинуло 7 служителів правопорядку і ще понад півсотні постраждало. Також пролунали постріли в бік страйкарів, четверо із них загинули. А ще 7-х засудили та стратили через повішання. В акціях протесту брали участь понад 500 000 громадян. Згодом до чиказьких страйкарів приєдналися робітники з інших міст, таких як Вашингтон, Детройт, Пітсбург, Нью-Йорк та інші.

У 1888 році відбулося засідання національної федерації праці, на якому день 1-го травня проголосили Днем боротьби за права робітників. Свято мало важливе національне значення.

Рік по тому, відбувся Конгрес другого Інтернаціоналу у Парижі, на якому виступили делегати із США. Вони розповіли про активний рух американських робітників та запропонували створити так звану інтернаціональну демонстрацію, коли трудівники всіх країн об’єднаються у ході за права робітників. Головною вимогою мало стати скорочення робочого дня з 15 до 8 годин. Днем проведення демонстрації оголосили 1 травня і присвятили його травневим акціям протесту, що відбулися у 1886 році в Чикаго.

1890-й рік ознаменувався масовими протестами в великих містах Америки та країн Європи. Будапешт, Краків, Прага, Львів, Париж, Барселона – люди масово виходили на протести, щоб відстоювати свої права. Не обійшлось без сутичок. Наприклад, в Іспанії, маніфестанти постраждали від обстрілу жандармів, багато людей загинуло.

Наприкінці 19-го століття учасники травневих страйків та демонстрацій почали вимагати загального покращення умов життя, лунали заклики до солідарності та миру.

EuroMayDay

EuroMayDay —щорічний політичний день дій проти дискримінації та нестабільності, який відзначається 1 травня, одночасно з Днем весни і праці. Це, свого роду, "оновлена версія" традиційного Першотравня, яка фокусується на боротьбі з дискримінацією молоді та мігрантів, що працюють у Європі.

EuroMayDay — це європейська мережа масових рухів, яка спрямована на підвищення обізнаності про виклики, з якими стикається молодь у сучасній Європі.

День поширення інформації про лікувальний масаж

День поширення інформації про лікувальний масаж, що відзначається 1 травня кожного року, присвячений визнанню користі терапевтичного масажу для здоров'я та релаксації.

День порятунку носорога

День порятунку носорога — це всесвітня подія, яка проходить щорічно 1 травня з метою привернути увагу до критичної ситуації, щодо носорогів у всьому світі, і сприяти діям на підтримку їх збереження.

День директорів шкіл

У перший травневий день по всьому світі вітають директорів шкіл – як чинних, так і тих, які знаходяться на заслуженому відпочинку. Вперше святкувати його запропонувала Джанет Деларія, членкиня Асоціації вчителів США.

День народження поштової марки

Поштова марка – звичний атрибут листа, який випускається поштовим відомством. Вона є спеціальним знаком, що підтверджує оплату поштових послуг. Але серед марок є дуже цінні екземпляри, які для філателістів є справжнім історичним скарбом та гарною інвестицією в майбутнє. 1 травня відзначається День народження поштової марки.

Народилися в цей день:

200 років від дня народження Юліяна Куїловського-Саса (1826–1900), українського церковного діяча УГКЦ, митрополита Львівського та Галицького;

160 років від дня народження Івана Ілліча Синюка (1866–1953), українського письменника, педагога;

130 років від дня народження Георгія Антоновича Цапка (1896–1971), українського художника театру, графіка;

90 років від дня відкриття (1936) Полтавського обласного українського академічного музично-драматичного театру імені М. В. Гоголя (на той час – Державний театр музичної драми, створений на базі постійної трупи Харківського комсомольського музичного театру);

70 років від дня народження Петра Георгійовича Вінса (1956), українського дисидента, правозахисника, одного із засновників УГГ.

Ще цього дня:

1919 - У Фінляндії затверджено національний прапор;

1931 - У Нью-Йорку пройшла офіційна церемонія відкриття найвищої у світі будівлі — 102-поверхового "Емпайр-Стейт-Білдінг", збудованої за проєктом архітектора Вільяма Лема за один рік. Зведена на розі 34-ї вулиці і 5-ї авеню будівля вартістю 40 мільйонів доларів залишалась найвищою у світі до 1972 року, коли в Мангеттені було збудовано башти Міжнародного торгового центру;

1937 - Президент США Франклін Делано Рузвельт підписав акт про нейтралітет, що не дозволяв США втручатись у військові події в Європі;

1943 - Німецькі нацисти вчиняють масове вбивство 9000 євреїв з гетто в м. Бродах на Львівщині;

1944 - Відбувся перший політ реактивного літака "Мессершмітт Me 262";

1954 - В Сеулі преподобний Мун заснував Церкву Об'єднання (Асоціація Святого Духа за об'єднання всесвітнього християнства). Сьогодні церква має послідовників більш ніж у 150 країнах світу;

1966 - студент Георгій Москаленко і робітник Віктор Кукса вночі встановили на даху головного корпусу Київського інституту народного господарства український національний прапор;

1999 - Тіло британського альпініста Джорджа Меллорі знайдено на горі Еверест через 75 років після його зникнення в 1924 році.

Церковне свято

День пам’яті Пророка Єремії

1 травня православна церква вшановує пам’ять святого пророка Єремії з Анатота.

Святий Єремія приєднався до пророчого служіння в юному віці – 15 років. Єремія передбачив нищення земель Єгипту та юдеїв, руйнування та пограбування Єрусалиму. Ніхто не прислуховувався до пророцтв святого, але усі вони здійснились ще за його життя.

Ще Єремію називали запашником (з цього дня найчастіше починали активну працю в полі) або запрягальником (вважали, що Єремія обов’язково допоможе хліборобам, запрігши на небі власну колісницю).

Пам’ять благовірної святої Тамари, цариці грузинської

Тамара Велика народилась у місті Мцхета у 1166 році, походить з давнього грузинського роду Багратіоні. Період її царювання став золотим часом Грузії. Цариця була мудрою та справедливою, сприяла поширенню християнської віри, активно займалась будівництвом монастирів та храмів. Померла свята Тамара у 1213 році в печерному монастирі.

Іменини:

Ігнатій, Макарій, Тамара.

З прикмет цього дня:

Дивилися, який сьогодні день: холодна погода на родюче літо; домашня худоба п'є багато води – чекайте на багатий урожай; на черемшині вже з'явилося листя – можна вже садити картоплю; теплий день на прохолодний травень і навпаки.

