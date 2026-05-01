Війська РФ вдарили по Миколаєву, є пошкодження в приватному секторі

Російська армія знову атакувала безпілотниками Миколаїв, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

"Унаслідок удару є пошкодження в приватному секторі, також виникла пожежа", – зазначив він.

Мер наголосив: повітряна тривога в місті триває – загроза не минула.

Він закликав мешканців і гостей Миколаєва перебувати в укриттях, не підходити до місць влучання й уламків ворожих цілей, не знімати та не викладати в мережу нічого пов'язаного з атакою.

