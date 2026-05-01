Інтерфакс-Україна
06:37 01.05.2026

Війська РФ вдарили по Миколаєву, є пошкодження в приватному секторі

Російська армія знову атакувала безпілотниками Миколаїв, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

"Унаслідок удару є пошкодження в приватному секторі, також виникла пожежа", – зазначив він.

Мер наголосив: повітряна тривога в місті триває – загроза не минула.

Він закликав мешканців і гостей Миколаєва перебувати в укриттях, не підходити до місць влучання й уламків ворожих цілей, не знімати та не викладати в мережу нічого пов'язаного з атакою.

Джерело: https://www.facebook.com/SenkevichNikolaev/posts/pfbid0sr72kh4wAKVzSuQ2nu1ig1NLRLMNojoLDES1MXywCwYaGLuV6sUXkKxSHaWQHfxrl

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:20 01.05.2026
Ворог атакував Одещину, виникла пожежа у багатоповерхівці

Ворог атакував Одещину, виникла пожежа у багатоповерхівці

00:58 30.04.2026
В Одесі внаслідок нічної атаки БпЛА постраждали щонайменше четверо людей – ОВА

В Одесі внаслідок нічної атаки БпЛА постраждали щонайменше четверо людей – ОВА

23:20 29.04.2026
Поліція встановлює обставини вибуху авто у Харкові, постраждав перехожий

Поліція встановлює обставини вибуху авто у Харкові, постраждав перехожий

20:47 29.04.2026
П'ятеро постраждалих на Миколаївщині через атаку "шахедів" – ОВА

П'ятеро постраждалих на Миколаївщині через атаку "шахедів" – ОВА

08:58 29.04.2026
Восьмеро людей постраждали внаслідок нічної атаки БпЛА у Харкові і передмісті

Восьмеро людей постраждали внаслідок нічної атаки БпЛА у Харкові і передмісті

00:44 29.04.2026
Харків під ворожою атакою, удари спровокували пожежі, є постраждала

Харків під ворожою атакою, удари спровокували пожежі, є постраждала

17:15 28.04.2026
Зафіксовано влучання БпЛА в другий будинок ЖК Creator City

Зафіксовано влучання БпЛА в другий будинок ЖК Creator City

17:10 28.04.2026
Понад 10 авто пошкоджені внаслідок атаки дронів в Києві, 2 постраждалих – Нацполіція

Понад 10 авто пошкоджені внаслідок атаки дронів в Києві, 2 постраждалих – Нацполіція

16:38 27.04.2026
В Миколаєві хлопець стрибнув зі зруйнованої будівлі ОВА

В Миколаєві хлопець стрибнув зі зруйнованої будівлі ОВА

08:56 25.04.2026
ОВА: Через нічну атаку на Миколаївщині пошкоджено лінії електропередач, знеструмлено 6 населених пунктів

ОВА: Через нічну атаку на Миколаївщині пошкоджено лінії електропередач, знеструмлено 6 населених пунктів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту

Україна та країни-партнери створили Коаліцію з питань оборонного забезпечення – CORPUS

Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 3 місяці

Зерновоз з краденим українським зерном вийшов з порту Ізраїлю в нейтральні води, посол заявив про перемогу

Поліція розшукує людину, що завдала поранень учасникам групи оповіщення ТЦК на Рівненщині

ОСТАННЄ

Кіберполіція попередила про шахрайські дзвінки від імені банківських працівників

На Рівненщині затримали військового, який відкрив вогонь по працівниках ТЦК та поліцейському

Місія МАГАТЕ всьоме оцінить стан електричних підстанцій України

АМКУ зобов'язав Київстар, Vodafone та Lifecell розглянути рекомендації щодо реклами "безлімітного" інтернету

На фронті відбулось 109 боєзіткнень за добу – Генштаб

Трамп звинуватив Байдена у продовженні війни в Україні та допустив скорочення військ США в Іспанії й Італії

Профільний комітет Ради заслухав проблематику мобілізації – нардеп

Глава МЗС Туреччини Фідан зустрівся з секретарем РНБО Умєровим в Анкарі

ВАКС зменшив заставу для ексголови правління "Нафтогазу" Коболєва до 50 млн грн

Калмикова відвідала Кагарлицьку громаду та оглянула нове реабілітаційне відділення для ветеранів

