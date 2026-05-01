Ворог атакував Одещину, виникла пожежа у багатоповерхівці

Російські війська атакували безпілотниками Одесу, внаслідок чого виникла пожежа на одному з поверхів багатоповерхівки, повідомив очільник МВА Сергій Лисак.

"Ворог знову атакував наше місто. Зафіксовано пожежу у 16-поверхівці", – сказано в повідомленні.

Лисак зазначив, що також є влучання у ще одну висотку – там сталося загоряння на 11-му та 12-му рівнях.

"Всі екстрені служби вже працюють на місцях. Інформацію щодо постраждалих та обсягу руйнувань наразі уточнюємо", зазначив Лисак.

Джерело: https://t.me/odesaMVA/2011