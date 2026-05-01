Кіберполіція попередила про шахрайські дзвінки від імені банківських працівників

Кіберполіція України попередила громадян про шахрайську схему, за якої зловмисники телефонують українцям, представляючись працівниками банків, з метою отримання даних платіжних карток або паролів для доступу до онлайн-банкінгу, йдеться у повідомленні відомства.

"Мета зловмисників – виманити у людей під вигаданими приводами дані банківської картки або паролі для входу в онлайн-банкінг, щоб спустошити рахунки жертв", – сказано в повідомленні в Телеграм.

У поліції закликали у разі отримання нібито від банку повідомлення про необхідність вчинення певних дій не повідомляти незнайомцям конфіденційні та фінансові дані.

"Краще самостійно перетелефонуйте до служби підтримки вашого банку та перевірте інформацію", – зазначили у відомстві.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/65215