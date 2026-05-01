Інтерфакс-Україна
Події
04:26 01.05.2026

Кіберполіція попередила про шахрайські дзвінки від імені банківських працівників

1 хв читати

Кіберполіція України попередила громадян про шахрайську схему, за якої зловмисники телефонують українцям, представляючись працівниками банків, з метою отримання даних платіжних карток або паролів для доступу до онлайн-банкінгу, йдеться у повідомленні відомства.

"Мета зловмисників – виманити у людей під вигаданими приводами дані банківської картки або паролі для входу в онлайн-банкінг, щоб спустошити рахунки жертв", – сказано в повідомленні в Телеграм.

У поліції закликали у разі отримання нібито від банку повідомлення про необхідність вчинення певних дій не повідомляти незнайомцям конфіденційні та фінансові дані.

"Краще самостійно перетелефонуйте до служби підтримки вашого банку та перевірте інформацію", – зазначили у відомстві.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/65215

Теги: #шахраї #кіберполіція #попередження

13:39 29.04.2026
В Україні з четверга і до вихідних очікуються заморозки – Укргідрометцентр

13:54 25.04.2026
Укргідрометцентр попереджає про грози, град, заморозки в повітрі і на поверхні ґрунту

05:41 24.04.2026
Трамп попередив, що в Ірану залишилося мало часу на досягнення домовленостей із США

12:53 20.04.2026
Шахраї розсилають фейкові листи від імені керівника Офісу президента України

13:54 08.04.2026
Правоохоронці викрили шахрайський кол-центр, який викрадав кошти з криптогаманців українців та іноземців

07:15 08.04.2026
Минулого місяця ФБР попередило про постійну загрозу з боку Ірану для об'єктів у США – ЗМІ

22:17 02.04.2026
Восьми організаторам й співробітникам мережі шахрайських кол-центрів обрано запобіжний захід – генпрокурор

10:46 18.03.2026
Генпрокурор: Україна та Латвія викрили учасників шахрайської схеми на 300 тис. євро

08:52 25.02.2026
Україна отримала попередження США щодо ударів по Новоросійську - Стефанішина

14:44 22.02.2026
В понеділок на півночі та заході України очікується налипання мокрого снігу та пориви вітру – Укргідрометцентр

