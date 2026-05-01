Інтерфакс-Україна
Події
02:48 01.05.2026

На Рівненщині затримали військового, який відкрив вогонь по працівниках ТЦК та поліцейському

1 хв читати

У Рівненській області затримали 48-річного військовослужбовця, який 29 квітня відкрив вогонь по службовому автомобілю працівників територіального центру комплектування та поліцейського, внаслідок чого двоє осіб госпіталізовано з тілесними ушкодженнями, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За попередніми даними, чоловік пересувався на велосипеді. Він зупинився неподалік службового автомобіля, у якому перебували військовослужбовці ТЦК та правоохоронець, дістав із сумки предмет, схожий на автоматичну зброю, та здійснив кілька черг пострілів у напрямку авто", – йдеться в повідомленні в Телеграм.

Унаслідок обстрілу двоє осіб отримали тілесні ушкодження від уламків скла. Їх госпіталізовано. Ще двоє осіб, які перебували в автомобілі, не постраждали. Службовий транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.

Зазначається, що після нападу чоловік утік з місця події та переховувався. Правоохоронці встановили особу нападника, ним виявився 48-річний військовослужбовець. Його розшукали та затримали в порядку ст. 615 КПК України.

Затриманому готується повідомлення про підозру за фактами замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, а також працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків та дезертирства – ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 8 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 408 КК України.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/37014?fbclid=IwY2xjawRgeLRleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAEwAAEe2DXUni1m_KnmoR8DNmkLKDctNF6AD7ZyAMnmnda3wti34vyekSHef7B5g58_aem_9dQKkBy-5Kk0sVueL3gKvw

Теги: #військовий #затримання #рівненська

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА