Інтерфакс-Україна
Події
01:33 01.05.2026

Місія МАГАТЕ всьоме оцінить стан електричних підстанцій України

МАГАТЕ 30 квітня направило місію для оцінки стану електричних підстанцій України: це вже сьома така місія, попередня відбулася раніше цього року.

"Команда відвідає 14 електричних підстанцій, які є важливими для забезпечення надійного електропостачання за межами (атомних) станцій", – йдеться у повідомленні агентства на його сайті у ніч на п'ятницю.

У ньому також наголошується, що 26 квітня цього року окупована Росією Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) в 15-й раз з початку повномасштабної російської агресії у лютому 2022 року втратила електропостачання.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що часті випадки відключення електроенергії, що відбуваються у дні 40-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС, підкреслюють все ще нестабільну ситуацію з ядерною безпекою в Україні.

Згідно із повідомленням, резервна лінія електропередач (ЛЕП) 330 кВ "Феросплавна-1" була тимчасово відключена приблизно на 60 хвилин 26 квітня, тоді як головна ЛЕП 750 кВ "Дніпровська" відключена вже з 24 березня 2026 року.

"МАГАТЕ продовжує переговори з Україною та Російською Федерацією щодо встановлення тимчасового локального припинення вогню, щоб дозволити проведення ремонтних робіт на лінії електропередачі "Дніпровська", враховуючи, що пошкодження розташовані на повітряних кабелях над річкою Дніпро", – зазначається в релізі.

Агентство додало, що його команда на майданчику продовжує обговорювати з ЗАЕС три нещодавні випадки відключення зовнішнього електроживлення, щоб зрозуміти причину кожної події та будь-які заходи, які розглядаються для обмеження цих випадків.

Джерело: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-348-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:42 30.04.2026
Калмикова відвідала Кагарлицьку громаду та оглянула нове реабілітаційне відділення для ветеранів

23:55 27.04.2026
Король Чарльз III і королева прибули до США з чотириденним державним візитом

16:55 26.04.2026
Кулеба обговорив із Санду побудову нового мосту через Дністер та альтернативне сполучення через Молдову

16:50 26.04.2026
Зеленський зустрівся з Гроссі, разом взяли участь у відкритті нової експозиції в музеї "Чорнобиль"

16:33 26.04.2026
Гроссі розраховує на досягнення локального перемир'я для ремонту ЛЕП "Дніпровська" 750 кВ для ЗАЕС

13:14 26.04.2026
Зеленський анонсував зустріч із Гроссі в неділю

10:53 26.04.2026
Санду відвідає Чорнобиль, щоб ушанувати пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

10:33 26.04.2026
Віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер відвідує Україну для посилення зусиль із відновлення та розвитку

11:01 25.04.2026
Зеленський: Це мій перший візит до Азербайджану за роки війни, працюємо над п'ятьма двосторонніми угодами

14:55 24.04.2026
Принц Гаррі відвідав Бучу

