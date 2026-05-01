Місія МАГАТЕ всьоме оцінить стан електричних підстанцій України

МАГАТЕ 30 квітня направило місію для оцінки стану електричних підстанцій України: це вже сьома така місія, попередня відбулася раніше цього року.

"Команда відвідає 14 електричних підстанцій, які є важливими для забезпечення надійного електропостачання за межами (атомних) станцій", – йдеться у повідомленні агентства на його сайті у ніч на п'ятницю.

У ньому також наголошується, що 26 квітня цього року окупована Росією Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) в 15-й раз з початку повномасштабної російської агресії у лютому 2022 року втратила електропостачання.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що часті випадки відключення електроенергії, що відбуваються у дні 40-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС, підкреслюють все ще нестабільну ситуацію з ядерною безпекою в Україні.

Згідно із повідомленням, резервна лінія електропередач (ЛЕП) 330 кВ "Феросплавна-1" була тимчасово відключена приблизно на 60 хвилин 26 квітня, тоді як головна ЛЕП 750 кВ "Дніпровська" відключена вже з 24 березня 2026 року.

"МАГАТЕ продовжує переговори з Україною та Російською Федерацією щодо встановлення тимчасового локального припинення вогню, щоб дозволити проведення ремонтних робіт на лінії електропередачі "Дніпровська", враховуючи, що пошкодження розташовані на повітряних кабелях над річкою Дніпро", – зазначається в релізі.

Агентство додало, що його команда на майданчику продовжує обговорювати з ЗАЕС три нещодавні випадки відключення зовнішнього електроживлення, щоб зрозуміти причину кожної події та будь-які заходи, які розглядаються для обмеження цих випадків.

Джерело: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-348-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine