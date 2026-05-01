01:31 01.05.2026

АМКУ зобов'язав Київстар, Vodafone та Lifecell розглянути рекомендації щодо реклами "безлімітного" інтернету

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав обов'язкові для розгляду рекомендації трьом мобільним гігантам України – ПрАТ "ВФ Україна", ТОВ "Lifecell" та ПрАТ "Київстар" – щодо припинення дій, які містять ознаки поширення неточної інформації про безлімітний мобільний інтернет, повідомив АМКУ за підсумками засідання 30 квітня 2026 року.

Як повідомляється на сайті АМКУ, за результатами заходів контролю на ринку електронних комунікацій комітет встановив, що оператори у рекламних матеріалах, на вебсайтах та в соціальних мережах використовують формулювання "безлім" та "безлімітний інтернет", водночас після використання фіксованого обсягу трафіку суттєво знижують швидкість з'єднання до рівня, який може обмежувати повноцінне користування онлайн-сервісами.

АМКУ зазначив, що інформація про такі обмеження хоча й надається операторами, проте розміщується дрібним шрифтом, у довідкових матеріалах або через додаткові гіперпосилання, що ускладнює її сприйняття на етапі вибору тарифного плану.

Комітет також встановив, що тарифні плани без обмежень швидкості після вичерпання трафіку у зазначених операторів існують, однак є суттєво дорожчими.

Дії операторів, за висновком АМКУ, містять ознаки порушення статті 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції".

Оператори зобов'язані розглянути рекомендації протягом 30 днів з дня їх отримання.

Джерело: https://amcu.gov.ua/news/amku-rekomenduvav-prat-vf-ukraina-tov-laifsell-ta-prat-kyivstar-prypynyty-poshyriuvaty-netochnu-informatsiiu-shchodo-mobilnoho-internetu

