На фронті відбулось 109 боєзіткнень за добу – Генштаб

Російські війська від початку доби 109 разів атакували позиції Сил оборони України, найбільшу активність ворог проявляв на костянтинівському та покровському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Від початку цієї доби відбулося 109 бойових зіткнень. Противник здійснив 51 авіаційний удар та скинув 166 керованих авіабомб. Крім того, противник залучив для ураження 5980 дронів-камікадзе та здійснив 2201 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках Сили оборони відбили три ворожі атаки; окупанти здійснили 64 обстріли позицій українських військ та населених пунктів, зокрема 10 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку противник п'ять разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Стариця, Вовчанськ та Охрімівка. Три боєзіткнення тривають.

На куп'янському напрямку противник атакував п'ять разів в бік Курилівки, Кіндрашівки та Новоплатонівки. Одне боєзіткнення ще триває.

На лиманському напрямку українські військові відбили п'ять спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман, Діброва. Ще одне боєзіткнення триває.

На слов'янському напрямку українські військові відбивали два штурми окупантів в районах населених пунктів Закітне та Ямпіль. Одне боєзіткнення триває.

Сили оборони успішно відбили 15 ворожих штурмів на костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Степанівки, Софіївки, Іллінівки, Іванопілля.

На покровському напрямку ворог здійснив 20 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Мирноград, Муравка, Котлине, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке. Одне боєзіткнення триває дотепер.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 66 окупантів та 19 – поранено; знищено вісім одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога, пошкоджено дві артилерійські системи, дев'ять одиниць автомобільної техніки, один пункт управління БпЛА та 20 укриттів ворожої піхоти. Знищено або подавлено 241 безпілотний літальний апарат різних типів", – сказано в повыдомленні.

На олександрівському напрямку окупанти двічі намагалися покращити своє положення, атакуючи у напрямку Вербового та Злагоди.

На гуляйпільському напрямку відбулося дев'ять атак окупантів у районах Добропілля, Староукраїнки, Варварівки, Цвіткового, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського та Чарівного.

На оріхівському напрямку противник здійснив одну атаку в напрямку Павлівки, завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Таврійське та Комишуваха.

На придніпровському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожих штурми у бій Антонівського мосту та о. Білогрудий.

