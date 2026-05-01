Інтерфакс-Україна
00:33 01.05.2026

На фронті відбулось 109 боєзіткнень за добу – Генштаб

Російські війська від початку доби 109 разів атакували позиції Сил оборони України, найбільшу активність ворог проявляв на костянтинівському та покровському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Від початку цієї доби відбулося 109 бойових зіткнень. Противник здійснив 51 авіаційний удар та скинув 166 керованих авіабомб. Крім того, противник залучив для ураження 5980 дронів-камікадзе та здійснив 2201 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках Сили оборони відбили три ворожі атаки; окупанти здійснили 64 обстріли позицій українських військ та населених пунктів, зокрема 10 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку противник п'ять разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Стариця, Вовчанськ та Охрімівка. Три боєзіткнення тривають.

На куп'янському напрямку противник атакував п'ять разів в бік Курилівки, Кіндрашівки та Новоплатонівки. Одне боєзіткнення ще триває.

На лиманському напрямку українські військові відбили п'ять спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман, Діброва. Ще одне боєзіткнення триває.

На слов'янському напрямку українські військові відбивали два штурми окупантів в районах населених пунктів Закітне та Ямпіль. Одне боєзіткнення триває.

Сили оборони успішно відбили 15 ворожих штурмів на костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Степанівки, Софіївки, Іллінівки, Іванопілля.

На покровському напрямку ворог здійснив 20 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Мирноград, Муравка, Котлине, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке. Одне боєзіткнення триває дотепер.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 66 окупантів та 19 – поранено; знищено вісім одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога, пошкоджено дві артилерійські системи, дев'ять одиниць автомобільної техніки, один пункт управління БпЛА та 20 укриттів ворожої піхоти. Знищено або подавлено 241 безпілотний літальний апарат різних типів", – сказано в повыдомленні.

На олександрівському напрямку окупанти двічі намагалися покращити своє положення, атакуючи у напрямку Вербового та Злагоди.

На гуляйпільському напрямку відбулося дев'ять атак окупантів у районах Добропілля, Староукраїнки, Варварівки, Цвіткового, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського та Чарівного.

На оріхівському напрямку противник здійснив одну атаку в напрямку Павлівки, завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Таврійське та Комишуваха.

На придніпровському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожих штурми у бій Антонівського мосту та о. Білогрудий.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0323c21tHVrKX7aBkr34LqzrFUeK6Dg23UgDMrtK8c72gLYtvwKXCtzsoz9Fg7HagZl

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:23 30.04.2026
Сили оборони відбили з початку доби 137 ворожих атак – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 137 ворожих атак – Генштаб

01:36 29.04.2026
На фронті відбулось 147 боєзіткнень за добу – Генштаб

На фронті відбулось 147 боєзіткнень за добу – Генштаб

08:13 28.04.2026
США та Іран ведуть інтенсивну роботу через посередників щодо можливої поетапної угоди – ЗМІ

США та Іран ведуть інтенсивну роботу через посередників щодо можливої поетапної угоди – ЗМІ

06:58 28.04.2026
Окупанти за добу втратили 1180 осіб та 281 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1180 осіб та 281 од. спецтехніки – Генштаб

02:33 28.04.2026
Сили оборони відбили з початку доби 182 ворожі атаки – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 182 ворожі атаки – Генштаб

06:36 27.04.2026
Окупанти втратили впродовж доби 810 військовослужбовців – Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 810 військовослужбовців – Генштаб

13:52 26.04.2026
У 2026 році баланс на фронті не на користь росіян – Зеленський

У 2026 році баланс на фронті не на користь росіян – Зеленський

00:17 26.04.2026
На фронті відбулось 125 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

На фронті відбулось 125 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

22:46 24.04.2026
Окупанти просунулися біля Родинського на Донеччині, за добу зайняли 0,19 кв. км – DeepState

Окупанти просунулися біля Родинського на Донеччині, за добу зайняли 0,19 кв. км – DeepState

04:29 24.04.2026
На фронті відбулось 144 боєзіткнення за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

На фронті відбулось 144 боєзіткнення за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту

Україна та країни-партнери створили Коаліцію з питань оборонного забезпечення – CORPUS

Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 3 місяці

Зерновоз з краденим українським зерном вийшов з порту Ізраїлю в нейтральні води, посол заявив про перемогу

Поліція розшукує людину, що завдала поранень учасникам групи оповіщення ТЦК на Рівненщині

ОСТАННЄ

Трамп звинуватив Байдена у продовженні війни в Україні та допустив скорочення військ США в Іспанії й Італії

Профільний комітет Ради заслухав проблематику мобілізації – нардеп

Глава МЗС Туреччини Фідан зустрівся з секретарем РНБО Умєровим в Анкарі

ВАКС зменшив заставу для ексголови правління "Нафтогазу" Коболєва до 50 млн грн

Калмикова відвідала Кагарлицьку громаду та оглянула нове реабілітаційне відділення для ветеранів

Правоохоронці затримали зловмисника, який кинув гранату на території ТЦК – поліція

Зеленський: Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту

Журі Венеціанської бієнале подало у відставку через участь у конкурсі Росії та Ізраїлю

Пожежу в готелі на Закарпатті локалізовано: вогонь охопив 1000 кв. м – ДСНС

НА ХАЕС працевлаштовано понад 1 тис. фахівців із окупованої ВП ЗАЕС – керівник

