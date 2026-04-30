Трамп звинуватив Байдена у продовженні війни в Україні та допустив скорочення військ США в Іспанії й Італії

Президент США Дональд Трамп звинуватив свого попередника Джозефа Байдена в наданні Україні фінансової допомога у розмірі $350 млрд США, через що війна в Україні досі триває, а також допустив скорочення військової присутності у Європі.

"Справа в тому, що ми допомагаємо їм з Україною. Знаєте, вони накоїли в Україні справжнього безладу, повного безладу. І ми допомагаємо їм з Україною. Україна тут ні до чого. Знаєте... нас розділяє океан. Це стосується їх. Для них це ніби їхні власні двері. Ми їм допомагаємо. А Байден дав їм 350 мільярдів доларів, що було божевіллям. Це одна з причин, чому війна триває. Але коли ми їх потребували, їх не було поруч", – сказав Трамп на брифінгу з журналістами в Овальному кабінеті.

Крім того, Трамп заявив, що Вашингтон може розглянути скорочення військової присутності не лише в Німеччині, а й в інших європейських країнах.

Під час спілкування з журналістами Трампа запитали, чи можливе аналогічне рішення щодо Італії та Іспанії.

"Так, ймовірно. Чому б і ні?" – відповів він.

Він зауважив союзникам по НАТО, ймовірно, через критику операцій США на Близькому Сході та небажання Іспанії й Італії підтримати війну проти Ірану.

"Італія нам нічим не допомогла, а Іспанія поводилася жахливо – абсолютно жахливо", – заявив Трамп.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=jDw21pUBBMU