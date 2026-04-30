Профільний комітет Ради заслухав проблематику мобілізації – нардеп

На закритому засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки обговорили питання мобілізації, однак конкретні законодавчі пропозиції не були представлені, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"На закритому засіданні комітету заслухали проблематику щодо мобілізації, але конкретна система змін представлена не була, хоча дискусія була жвавою", – розповіла Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

За словами народної депутатки, на засіданні заслухали уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, представників Збройних Сил України, правоохоронних та спеціальних органів.

Фріз підкреслила, що бажано не лише говорити з місяця в місяць та з року в рік про проблеми мобілізації. За її словами, необхідно вносити зміни в систему, яка не має давати збій, адже в країні війна.

"Мобілізація має давати якість, а не лише кількість. Мобілізацією мають займатися не лише військові, адже це питання майбутнього для всієї країни. Це має стати нарешті питанням номер один для влади та Верховного головнокомандувача, який уникає питань, що пов'язані з мобілізацією", – додала Фріз.

Нардеп зазначила, що до питання мобілізації комітет може повернутися за "пару тижнів".