ВАКС зменшив заставу для ексголови правління "Нафтогазу" Коболєва до 50 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України частково задовольнив клопотання захисника колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва та змінив обвинуваченому розмір застави з 80 млн грн на 50 млн грн, повідомила пресслужба ВАКС.

"Сьогодні, 30 квітня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання захисника колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" та змінила обвинуваченому розмір застави з 80 млн грн на 50 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що ВАКС частково задовольнив клопотання заставодавця та повернув частину застави, внесеної НАК за обвинуваченого в розмірі 30 млн грн.

В суді повідомили, що ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, САП і НАБУ в січні 2023 року повідомили ексголові НАК про підозру у зловживанні службовим становищем під час забезпечення собі за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом" виплати премій на 229 млн грн. На думку слідства, ця сума значно перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).

Обвинувачення наполягає, що Коболєв свідомо приховав від членів комітету з призначення та винагороди наглядової ради компанії відомості про те, що для керівників держпідприємств встановлено граничні розміри преміювання.

Дії ексглави "Нафтогазу" кваліфіковано за ч.5 ст.191 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і конфіскацією майна.

Наприкінці вересня 2023 року ВАКС знизив заставу Коболєва з 229,248 млн грн до рівня фактично внесеного 107,127 млн і зняв із нього електронний браслет.

Стокгольмський арбітраж у 2018-2019 роках за результатами двох спорів між компаніями на постачання і транзит газу ухвалив рішення, відповідно до яких "Газпром" мав доплатити НАК $2,56 млрд. Водночас арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" щодо умови "бери або плати" за період 2012-2017 рр. розміром $56 млрд.