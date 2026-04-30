21:42 30.04.2026

Калмикова відвідала Кагарлицьку громаду та оглянула нове реабілітаційне відділення для ветеранів

Калмикова відвідала Кагарлицьку громаду та оглянула нове реабілітаційне відділення для ветеранів
Фото: https://t.me/Mykola_Kalashnyk

Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова відвідала Кагарлицьку громаду, де ознайомилася з роботою ветеранського простору та нового реабілітаційного відділення на базі Кагарлицької багатопрофільної лікарні, повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"У громаді вже понад пів року працює ветеранський простір. І це якраз той випадок, коли є не просто вивіска, а зміст. Сьогодні на супроводі – 541 людина: ветерани, родини загиблих, зниклих безвісти, полонених. У громаді загалом понад 1 200 людей цієї категорії – і важливо, що з кожним працюють адресно", – написав Калашник у Телеграм.

Він зазначив, що команда з шести фахівців щоденно закриває конкретні запити: від оформлення статусів і виплат до психологічної підтримки, реабілітації та працевлаштування. І це підкріплено ресурсом – майже 3,9 млн грн уже спрямовано з місцевого бюджету на допомогу військовим і їхнім родинам.

За його словами, нове реабілітаційне відділення передбачає як стаціонарне, так і амбулаторне відновлення. Також передано сертифікат на спортивний інвентар та обладнання для адаптивного спорту, придбане за кошти обласного бюджету.

Крім того, зазначає глава ОВА, за підсумками візиту досягнута домовленість з Кагарлицьким міським головою Олександром Панютою про виділення 3 млн грн з обласного бюджету на ремонти та оснащення нових приміщень для потреб ветеранської мережі.

За даними обласної адміністрації, у Київській області нараховується понад 126 тисяч ветеранів і членів родин загиблих, зниклих безвісти та полонених. Наразі в регіоні діє 18 ветеранських просторів, 257 фахівців. До кінця року планується збільшити кількість фахівців до 324. Обласна програма підтримки ветеранів у 2026 році передбачає фінансування в розмірі понад 209 млн грн.

 

