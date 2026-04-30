У Білій Церкві пролунав вибух біля будівлі ТЦК, без постраждалих – ЗМІ

У Білій Церкві (Київська обл.) місцевий мешканець кинув гранату біля будівлі ТЦК та СП, порушника вже затримали, повідомляє Суспільне з посиланням на джерела в поліції Київщини.

"У Білій Церкві пролунав вибух біля будівлі ТЦК. Місцевий мешканець кинув гранату. Його вже затримали. На місці працюють поліцейські та СБУ", – йдеться у повідомленні Суспільного у Телеграмі у четвер увечері.

Повідомляється, що ніхто не постраждав.