Інтерфакс-Україна
Події
21:01 30.04.2026

У Білій Церкві пролунав вибух біля будівлі ТЦК, без постраждалих – ЗМІ

1 хв читати

У Білій Церкві (Київська обл.) місцевий мешканець кинув гранату біля будівлі ТЦК та СП, порушника вже затримали, повідомляє Суспільне з посиланням на джерела в поліції Київщини.

"У Білій Церкві пролунав вибух біля будівлі ТЦК. Місцевий мешканець кинув гранату. Його вже затримали. На місці працюють поліцейські та СБУ", – йдеться у повідомленні Суспільного у Телеграмі у четвер увечері.

Повідомляється, що ніхто не постраждав.

 

Теги: #тцк #київська #вибух

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:31 30.04.2026
Поліція розшукує людину, що завдала поранень учасникам групи оповіщення ТЦК на Рівненщині

03:12 30.04.2026
Київський обласний ТЦК призначив службове розслідування через повідомлення про можливі затримання співробітників

11:42 28.04.2026
ДБР повідомило про підозру посадовцям ТЦК на Миколаївщині за схеми по ухиленню від мобілізації

11:29 28.04.2026
АП ВАКС підтвердила законність конфіскації активів ексначальника Запорізького облТЦК

21:23 27.04.2026
Поліція: Пожежу в багатоповерхівці у Львові, де загинув чоловік, спричинив вибух гранати

19:27 27.04.2026
Франція передала Бучанській громаді чотири сучасні автобуси – КОВА

19:48 26.04.2026
Понад 120 тисяч споживачів відключено від електроенергії у Київській області через негоду – ДТЕК

22:44 25.04.2026
У Славутичі відкрили соціальне житло для понад 100 ВПО

15:02 25.04.2026
Суд визнав керівника Ужгородського РТЦК винним у перешкоджанні діяльності представника омбудсмана – Лубінець

15:50 23.04.2026
Волинський облТЦК відреагував на відео, на якому військові силою знімають із даху приватного будинку чоловіка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА