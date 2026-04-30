Зеленський: Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту
Президент України Володимир Зеленський зазначив важливість синхронізації санкцій проти Росії, зокрема щодо тіньового зернового флоту, нагадавши "гострий ізраїльський трек по такому вкраденому зерну" та анонсував вирішення кадрових питань у структурі МЗС України та в посольському корпусі.
"Важливо, що активізована робота з партнерами для синхронізації санкцій – українських у юрисдикціях партнерів і партнерських у нашій юрисдикції. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доповів щодо таких та інших контактів. Зокрема, більш системно працюємо по тіньовому зерновому флоту Росії – по суднах, які використовуються для перевезення зерна, що було вкрадене на тимчасово окупованій території України", – написав він у Телеграмі у четвер.
Зеленський зазначив, що "цими днями був гострий ізраїльський трек по такому вкраденому зерну, і наші дипломати та Офіс генерального прокурора включились у відповідну роботу. Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту".
За його словами, президент та міністр закордонних справ обговорили "пріоритети на європейському напрямку: Україні потрібні хороші дипломатичні результати травня. Погодили й вирішення деяких кадрових питань у структурі МЗС України та в нашому посольському корпусі".
Також, президент повідомив, що у розмові з міністром були визначені позиції щодо голосувань у міжнародних організаціях в інтересах миру та України.