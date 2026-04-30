Журі Венеціанської бієнале подало у відставку через участь у конкурсі Росії та Ізраїлю

Міжнародне журі 61-ї Венеціанської бієнале, відкриття якої заплановано на 9 травня, подало у відставку, повідомляє ArtReview.

"Станом на 30 квітня 2026 року ми, міжнародне журі, обране Койо Коуо, художнім керівником 61-ї Венеціанської бієнале під назвою "In Minor Keys", подали у відставку. Ми робимо це на підтвердження нашої Декларації про наміри, опублікованої 22 квітня 2026 року", – йдеться у заяві членів журі.

Декларація про наміри, оприлюднена раніше, стосується рішення виключити з конкурсу на "Золотого" та "Срібного лева" країни, "керівники яких наразі звинувачуються Міжнародним кримінальним судом у злочинах проти людяності", що фактично стосується Росії та Ізраїлю.

Журі очолює засновниця та художня директорка Associao Cultural Videobrasil Соланж Олівейра Фаркас. Крім неї, до складу журі входять кураторка та засновниця in-tangible institute і художня директорка deCentral Зої Батт, кураторка та художня директорка Public Art Abu Dhabi Biennial Ельвіра Дянгані Осе, кураторка та професорка Єльської школи мистецтв Марта Кузма та мистецтвознавиця, професорка Женевського університету Джованна Заппері.

Усі члени підписали заяву.

Як повідомлялося, раніше журі Венеціанської бієнале 2026 року виключило Росію та Ізраїль з претендентів на головні нагороди Венеційської бієнале – Золотого та Срібного левів, пояснивши це тим, що лідери цих країн звинувачуються Міжнародним кримінальним судом у злочинах проти людства.

"Жодних нагород не буде присуджено країнам, звинуваченим у злочинах проти людяності, які будуть представлені на художній бієнале 2026 року. Тому Росія та Ізраїль також виключені з конкурсу на Золотого та Срібного левів", – заявило журі.

До того Європейська Комісія поінформувала Венеційське бієнале про намір розірвати контракт в розмірі EUR2 млн через рішення допустити до участі росіян.

Україна ставить питання, аби Італія як приймаюча сторона не видавала візи російським учасникам Венеційської бієнале-2026, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами.

Раніше в березні Європейська комісія рішуче засудила намір Фонду Венеційської бієнале дозволити Росії знову відкрити національний павільйон на 61-й Міжнародній художній виставці Венеційської бієнале у 2026 році та заявила, що у разі реалізації цього рішення може розглянути подальші кроки, зокрема скасування чинного гранту ЄС для Фонду.