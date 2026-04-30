Інтерфакс-Україна
20:15 30.04.2026

Пожежу в готелі на Закарпатті локалізовано: вогонь охопив 1000 кв. м – ДСНС

У селі Ізки Хустського району сталася масштабна пожежа в дерев’яному готелі на території курортного комплексу. Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку 30 квітня о 16:19. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Закарпатській області у Фейсбуці.

"О 19:10 пожежу локалізовано на площі 1000 кв.м", – повідомили у ДСНС трохи пізніше у Телеграмі.

За даними ДСНС, займання сталося у дерев’яній будівлі на території курорту. "Через вітер і дерев’яні конструкції вогонь швидко поширювався. Гасіння ускладнювали відсутність водопостачання", – зазначили у ДСНС.

 

 

13:35 28.04.2026
Службовий пес винюхав близько 4 млн грн готівки у речах пішохідки на ПП "Ужгород – Вишнє Нємецьке"

17:31 27.04.2026
Рятувальники ДСНС ліквідовують пожежу на сміттєзвалищі поблизу Ужгорода

10:19 23.04.2026
Поліція Закарпаття затримала підозрювану у вбивстві військового на замовлення російських спецслужб

19:57 21.04.2026
Школяра, що вчинив стрілянину у Чопі, завербували російські спецслужби – ОВА

17:58 21.04.2026
На Закарпатті за хабарі затримали голову ВЛК, під час обшуків вилучили понад 11 млн грн у валюті – ДБР

17:28 18.04.2026
Через ракетний удар по Харкову спалахнула пожежа

21:24 16.04.2026
Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

12:41 16.04.2026
На Закарпатті Нацполіція викрила учасника злочинної кібергрупи, який перебував у розшуку ФБР

10:37 16.04.2026
На Закарпатті учень під час уроку вистрілив з пістолета і поранив однокласника – Нацполіція

19:16 15.04.2026
Російській дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі, виникла пожежа, про постраждалих поки невідомо – обладміністрація

