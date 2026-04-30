Пожежу в готелі на Закарпатті локалізовано: вогонь охопив 1000 кв. м – ДСНС
У селі Ізки Хустського району сталася масштабна пожежа в дерев’яному готелі на території курортного комплексу. Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку 30 квітня о 16:19. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Закарпатській області у Фейсбуці.
"О 19:10 пожежу локалізовано на площі 1000 кв.м", – повідомили у ДСНС трохи пізніше у Телеграмі.
За даними ДСНС, займання сталося у дерев’яній будівлі на території курорту. "Через вітер і дерев’яні конструкції вогонь швидко поширювався. Гасіння ускладнювали відсутність водопостачання", – зазначили у ДСНС.