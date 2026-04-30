20:12 30.04.2026

НА ХАЕС працевлаштовано понад 1 тис. фахівців із окупованої ВП ЗАЕС – керівник

НА ХАЕС працевлаштовано понад 1 тис. фахівців із окупованої ВП ЗАЕС – керівник

На Хмельницькій АЕС працевлаштовано понад 1 тис. працівників окупованої росіянами з березня 2022 року Запорізької АЕС, повідомив генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра.

"Понад 250 тимчасово переведених з ЗАЕС працівників обіймають посади безпосередньо на атомній електростанції. Крім того, більш ніж 850 запоріжців проводять ремонтно-відновлювальні роботи на енергоблоках 3 та 4 Хмельницької АЕС. Тобто понад 1 тис. працівників ЗАЕС працюють на майданчику ХАЕС", – сказав Андрій Козюра журналістам під час візиту на станцію.

"Це наші колеги, які вимушено виїхали з окупованої території й залучені в виробничих процесах нашої компанії", – додав він.

Андрій Козюра зазначив, що для розміщення тимчасово переміщених із Енергодара осіб уже завершена перша черга будівництва модульних будиночків на понад 50 людей, протягом року компанія завершить встановлення таких будиночків ще для понад 200 осіб.

Зі свого боку тво голови правління НАЕК "Енергоатом" Павло Ковтонюк зазначив, що в компанії, серед іншого, працює програма для збереження кадрового потенціалу, яка передбачає постійні навчання кваліфікованих та ліцензованих працівників ЗАЕС.

За словами Ковтонюка, із усіх підконтрольних Україні атомних станцій на ХАЕС працює найбільше кадрів із ЗАЕС, і компанія розраховує, що саме вони забезпечать майбутнє будівництво нових атомних блоків.

У компанії також уточнили, що вона забезпечує щомісячну компенсацію оренди житла запоріжцям в 20 тис. грн, а з 1 січня 2026 року відбулося підвищення їхніх посадових окладів на 10%.

18:20 30.04.2026
ХАЕС планує встановити установки зберігання енергії на своєму майданчику – керівник

ХАЕС планує встановити установки зберігання енергії на своєму майданчику – керівник

17:35 29.04.2026
"Енергоатом" завершив перший ремонт блоків АЕС в рамках підготовки до ОЗП на ХАЕС – глава компанії

Уряд запускає 10-річне прогнозування потреби у фахівцях та робітничих кадрах

До України за допомогою з відбиття дронових атак звернулися США і 6 країн Близького Сходу – Зеленський

Мобілізовані ІТ-фахівці можуть отримувати офіцерське звання та служити за спеціальністю – Міноборони

Мер Києва оголосив додаткову винагороду для фахівців, які відновлюють Київ після обстрілів

Мінкультури: 25 українців із міжнародним досвідом приєднались до команд 9 міністерств і офісів в межах Create Ukraine

Гендиректор МАГАТЕ стурбований військовими діями поблизу РАЕС і ХАЕС

Майже 40% фахівців із супроводу ветеранів самі є ветеранами, члени їхніх родин або родин загиблих захисників

Кабмін встановив мінімальну зарплату в 25 тис. грн для фахівців із супроводу ветеранів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА