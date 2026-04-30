НА ХАЕС працевлаштовано понад 1 тис. фахівців із окупованої ВП ЗАЕС – керівник

На Хмельницькій АЕС працевлаштовано понад 1 тис. працівників окупованої росіянами з березня 2022 року Запорізької АЕС, повідомив генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра.

"Понад 250 тимчасово переведених з ЗАЕС працівників обіймають посади безпосередньо на атомній електростанції. Крім того, більш ніж 850 запоріжців проводять ремонтно-відновлювальні роботи на енергоблоках 3 та 4 Хмельницької АЕС. Тобто понад 1 тис. працівників ЗАЕС працюють на майданчику ХАЕС", – сказав Андрій Козюра журналістам під час візиту на станцію.

"Це наші колеги, які вимушено виїхали з окупованої території й залучені в виробничих процесах нашої компанії", – додав він.

Андрій Козюра зазначив, що для розміщення тимчасово переміщених із Енергодара осіб уже завершена перша черга будівництва модульних будиночків на понад 50 людей, протягом року компанія завершить встановлення таких будиночків ще для понад 200 осіб.

Зі свого боку тво голови правління НАЕК "Енергоатом" Павло Ковтонюк зазначив, що в компанії, серед іншого, працює програма для збереження кадрового потенціалу, яка передбачає постійні навчання кваліфікованих та ліцензованих працівників ЗАЕС.

За словами Ковтонюка, із усіх підконтрольних Україні атомних станцій на ХАЕС працює найбільше кадрів із ЗАЕС, і компанія розраховує, що саме вони забезпечать майбутнє будівництво нових атомних блоків.

У компанії також уточнили, що вона забезпечує щомісячну компенсацію оренди житла запоріжцям в 20 тис. грн, а з 1 січня 2026 року відбулося підвищення їхніх посадових окладів на 10%.