Сили оборони уразили НПЗ в Орську та два російських вертольоти – Генштаб ЗСУ

У середу, 29 квітня, та в ніч на 30 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по важливих об’єктах противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Зокрема, уражено нафтопереробний завод "Орскнефтеоргсинтез" (м. Орськ, Оренбурзька обл., рф). Зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства. Об’єкт задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів – бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, тощо. Проєктна потужність переробки – 6,6 млн тонн нафти на рік. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Окрім того, у районі населеного пункту Бабки Воронезької області РФ було уражено ворожі гелікоптери Мі-28 та Мі-17.

Українські воїни також уразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" у районі Олександрівки Запорізької області, пункт управління артилерійської бригади противника у Лисичанську на окупованій території Луганської області, склад боєприпасів у районі Кременівки на окупованій території Донецької області, та місце базування катерів противника в акваторії Чорного моря.

"Масштаби завданих збитків уточнюються", – резюмували в Генштабі.