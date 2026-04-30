20:11 30.04.2026

Сили оборони уразили НПЗ в Орську та два російських вертольоти – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили НПЗ в Орську та два російських вертольоти – Генштаб ЗСУ

У середу, 29 квітня, та в ніч на 30 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по важливих об’єктах противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Зокрема, уражено нафтопереробний завод "Орскнефтеоргсинтез" (м. Орськ, Оренбурзька обл., рф). Зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства. Об’єкт задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів – бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, тощо. Проєктна потужність переробки – 6,6 млн тонн нафти на рік. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Окрім того, у районі населеного пункту Бабки Воронезької області РФ було уражено ворожі гелікоптери Мі-28 та Мі-17.

Українські воїни також уразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" у районі Олександрівки Запорізької області, пункт управління артилерійської бригади противника у Лисичанську на окупованій території Луганської області, склад боєприпасів у районі Кременівки на окупованій території Донецької області, та місце базування катерів противника в акваторії Чорного моря.

"Масштаби завданих збитків уточнюються", – резюмували в Генштабі.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:14 30.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1863 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 1863 ворожі цілі

17:33 29.04.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено елементи системи ППО, склад боєприпасів, нафтобазу та пункти управління БпЛА противника

Генштаб ЗСУ: Уражено елементи системи ППО, склад боєприпасів, нафтобазу та пункти управління БпЛА противника

15:27 29.04.2026
Російська влада офіційно залучила приватні компанії до контрабанди українського зерна у Сирію – ЗМІ

Російська влада офіційно залучила приватні компанії до контрабанди українського зерна у Сирію – ЗМІ

13:11 29.04.2026
СБУ: Уражено російську нафтоперекачувальну станцію біля м. Перм

СБУ: Уражено російську нафтоперекачувальну станцію біля м. Перм

12:50 29.04.2026
Сили оборони уразили підсанкційний танкер "MARQUISE" – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили підсанкційний танкер "MARQUISE" – Генштаб ЗСУ

11:43 29.04.2026
Україна буде збільшувати дистанції "далекобійних санкцій" – Зеленський

Україна буде збільшувати дистанції "далекобійних санкцій" – Зеленський

08:13 29.04.2026
ППО ліквідувала 154 зі 171 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 12 дронів на 10 локаціях – Повітряні сили

ППО ліквідувала 154 зі 171 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 12 дронів на 10 локаціях – Повітряні сили

16:33 28.04.2026
ССО ЗСУ уразили базу "Іскандерів" в окупованому Криму

ССО ЗСУ уразили базу "Іскандерів" в окупованому Криму

12:46 28.04.2026
Україна в 2,5 раза збільшила дальність ударів по РФ від початку повномасштабного вторгнення

Україна в 2,5 раза збільшила дальність ударів по РФ від початку повномасштабного вторгнення

12:33 28.04.2026
Українські дрони втретє за місяць завдали удару НПЗ в російському Туапсе – СБС

Українські дрони втретє за місяць завдали удару НПЗ в російському Туапсе – СБС

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту

Україна та країни-партнери створили Коаліцію з питань оборонного забезпечення – CORPUS

Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 3 місяці

Зерновоз з краденим українським зерном вийшов з порту Ізраїлю в нейтральні води, посол заявив про перемогу

Поліція розшукує людину, що завдала поранень учасникам групи оповіщення ТЦК на Рівненщині

ОСТАННЄ

У Білій Церкві пролунав вибух біля будівлі ТЦК, без постраждалих – ЗМІ

Зеленський: Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту

Журі Венеціанської бієнале подало у відставку через участь у конкурсі Росії та Ізраїлю

Пожежу в готелі на Закарпатті локалізовано: вогонь охопив 1000 кв. м – ДСНС

НА ХАЕС працевлаштовано понад 1 тис. фахівців із окупованої ВП ЗАЕС – керівник

У "ФАЙЄР ПОІНТ" заявили про дискредитацію у "плівках Міндіча" і наполягають на підтвердженні їх автентичності

Міноборони закуповує 8000 перехоплювачів Octopus – Федоров

Окупанти атакували АЗС у Краматорську – ДСНС

НАБУ повідомило про фішингові листи нібито від імені бюро

Правоохоронці ліквідували схему ухиляння від мобілізації у Білій Церкві: серед фігурантів справи інструктор РТЦК

