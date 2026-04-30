20:09 30.04.2026

У "ФАЙЄР ПОІНТ" заявили про дискредитацію у "плівках Міндіча" і наполягають на підтвердженні їх автентичності

Співвласник компанії "ФАЙЄР ПОІНТ" Денис Штілерман заявив, що оприлюднені "плівки Міндіча" є спробою дискредитації, наполягають на необхідності перевірити їхню автентичність і просять повідомити, чи є ці записи матеріалами кримінального провадження.

У соціальній мережі Х у четвер він оприлюднив текст офіційного звернення компанії до до Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Згідно з документом, у компанії вважають, що оприлюднена інформація може дискредитувати її діяльність і створювати асоціації з людьми, які фігурують у кримінальному провадженні. Також у ТОВ "ФАЙЄР ПОІНТ" заявляють, що поширення таких матеріалів без офіційних претензій з боку правоохоронних органів негативно впливає на репутацію компанії та виконання державних контрактів.

"Таке розповсюдження недостовірної інформації щодо діяльності ТОВ "ФАЙЄР ПОІНТ", як однієї із найбільших оборонних компаній в Україні, спричиняє вкрай негативні наслідки як для компанії, так і для обороноздатності держави у цілому, особливо враховуючи те, що ця інформація не підтверджена належним чином і має характер маніпулятивної", – йдеться у зверненні.

За твердженням компанії, "про недостовірність інформації, окрім іншого, вказує явно завищені суми обсягів надходження грошових коштів до нашої компанії, які обговорюються учасниками записів. Зокрема в публікації вказується про виділення компанії 311 млрд грн, що абсолютно не відповідає дійсності, оскільки дохід від реалізації ТОВ "ФАЙЄР ПОІНТ" за 2025 рік складав 29 324 млн грн, що в понад 10 разів менше, аніж озвучено в публікаціях. Інформація про наші фінансові показники міститься у офіційній звітності товариства".

У документі наголошується, що "враховуючи це, є наявні обґрунтовані підстави вважати, що вказана інформація могла бути змонтована або спотворена, а для підтвердження її автентичності необхідно провести експертне дослідження".

"Чергова публічна дискредитація може бути пов’язана із використанням матеріалів досудового розслідування Національного антикорупційного бюро України в указаному кримінальному провадженні. При цьому, така публічна дискредитація, без висування офіційних претензій з боку правоохоронних або контролюючих органів, дуже негативно впливає на репутацію товариства, на можливості якісного і швидкого виконання державних контрактів, а також позбавляє нашу компанію права на ефективний захист і вичерпну комунікацію стосовно такої негативної інформації", – наголошується у зверненні.

Компанія просить НАБУ повідомити, чи є оприлюднені записи частиною матеріалів кримінального провадження, і, у разі підтвердження, надати їх для проведення експертизи.

"З метою недопущення маніпуляцій і спричинення шкоди репутації компанії просимо опублікувати всі наявні згадки про компанію, про її працівників чи акціонерів, які містяться у протоколах або інших доказах, що є у розпорядженні Національного антикорупційного бюро України. Прошу допитати як свідка власника ТОВ "ФАЙЄР ПОІНТ" Штілєрмана Д.Л. у вказаному кримінальному провадженні з метою надання повних розгорнутих відповідей на всі можливі питання, – додає Штілерман.

У зверненні зазначається, що "ТОВ "ФАЙЄР ПОІНТ" є провідним розробником українських засобів озброєння. Вироби компанії є найбільш розповсюдженими та ефективними засобами ураження серед мідл та діпстрайк БПЛА, які щоденно завдають ударів та знищують сили та засоби противника на полі бою та глибоко в тилу. Також компанія є першим українським розробником, який за дуже короткий час змогла створити власні крилату та балістичну ракету. Більше того, компанія відіграє ключову роль у реалізації проєкту "Фрея", який передбачає створення пан’європейського балістичного щита за участю нашого продукту "FP-7" та виробів провідних європейських компаній.

Як повідомлялося, інтернет-видання "Українська правда" оприлюднила першу частину розмов, задокументованих НАБУ у рамках справи "Мідас" у квартирі наразі підсанкційного бізнесмена Тимура Міндіча, якого підозрюють у корупції в сфері енергетики, з кількома людьми – експершим помічником президента Володимира Зеленського Сергієм Шефіром, Наталією, яка, ймовірно, керує будівництвом маєтків у кооперативі "Династія", та нинішнім секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

Зокрема, Міндіч та ексміністр оборони, а нині секретар РНБО Рустем Умєров обговорювали потенційний продаж частки виробника зброї, компанії FirePoint інвесторам. З розмови випливає, що Міндіч та Умєров обговорюють продаж 33%, за $600 млн, з яких з яких $300 млн інвестор готовий був начебто вкласти в розвиток, а ще $300 млн – це кешаут, тобто гроші, які підуть безпосередньо акціонером, серед яких міг бути й сам Міндіч.

У листопаді 2025 року співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман підтвердив, що бізнесмен Тимур Міндіч, підозрюваний у справі про корупцію в українській енергетиці, претендував на 50% акцій компанії.

18:30 29.04.2026
Міндіч є бенефіціаром "Fire Point" і компанія може втратити можливість постачати продукцію в ЗСУ – ГАР при Міноборони

15:05 29.04.2026
Автентічність та релевантість записів мають встановити правоохоронці – пресслужба Умєрова про оприлюднення розмов Міндіча

11:51 29.04.2026
Голова ТСК Гончаренко запросив Шефіра та Умєрова на засідання комісії для дачі показань по справі "Мідас"

14:14 25.04.2026
Волонтерка Берлінська спростувала співпрацю з Міндічем та Умєровим, ексголова ОП Богдан стверджує, що вона співпрацює з СБУ

16:25 31.03.2026
Запит про видачу фігурантів справи "Мідас" скеровано до Мінюсту Ізраїлю

11:02 27.02.2026
Суд призначив до розгляду справу за позовом НЗФ до "Кварциту ДМ" Міндіча та Боголюбова про стягнення 17,27 млн грн

18:59 15.01.2026
Чернишов підтвердив, що Єрмак є його "кумом", але не підтримує з ним звʼязок, як і з Міндічем

17:25 15.01.2026
Виїзд Міндіча з України був запланованим, а не за кілька годин до обшуків, - директор НАБУ

16:57 15.01.2026
Директор НАБУ: Немає інформації про допит Міндіча в Ізраїлі

16:28 22.12.2025
Фігуранти справи Міндіча-Галущенка легалізовували вкрадені в "Енергоатому" гроші у Словаччині – ЗМІ

