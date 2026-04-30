Міноборони закуповує 8000 перехоплювачів Octopus – Федоров

Міністерство оборони України закуповує 8000 перехоплювач шахедів з автоматичним донаведенням Octopus для посилення ППО, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

До виробництва вже долучилося 29 українських компаній, які отримали ліцензії, та британський уряд. Чотири виробники уклали державні контракти на постачання. Такий підхід дає змогу швидко масштабувати технологію і забезпечувати Сили оборони необхідними рішеннями", – написав Федоров в телеграм-каналі.

Він уточнив, що це стало можливим завдяки рішенню уряду, яке відкрило передання військових технологій українським виробникам.

"Раніше такого не існувало. Держава системно відкрила військові технології для масштабування через український ОПК зі збереженням прав власності", – зазначив міністр.

Він додав, що Octopus уже довів ефективність у бойових умовах: знищує цілі вдень і вночі, працює під впливом РЕБ та ефективний на низьких висотах.

"Міноборони забезпечує повний цикл масштабування – від передання технології до закупівлі й постачання у війська. Це дає змогу швидко нарощувати виробництво та закривати потребу фронту. Водночас це розвиток українського ОПК і приклад ефективного публічно-приватного партнерства, коли бойові технології швидко масштабуються в серійне виробництво", – резюмував міністр.