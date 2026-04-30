19:55 30.04.2026

Міноборони закуповує 8000 перехоплювачів Octopus – Федоров

Міністерство оборони України закуповує 8000 перехоплювач шахедів з автоматичним донаведенням Octopus для посилення ППО, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

До виробництва вже долучилося 29 українських компаній, які отримали ліцензії, та британський уряд. Чотири виробники уклали державні контракти на постачання. Такий підхід дає змогу швидко масштабувати технологію і забезпечувати Сили оборони необхідними рішеннями", – написав Федоров в телеграм-каналі.

Він уточнив, що це стало можливим завдяки рішенню уряду, яке відкрило передання військових технологій українським виробникам.

"Раніше такого не існувало. Держава системно відкрила військові технології для масштабування через український ОПК зі збереженням прав власності", – зазначив міністр.

Він додав, що Octopus уже довів ефективність у бойових умовах: знищує цілі вдень і вночі, працює під впливом РЕБ та ефективний на низьких висотах.

"Міноборони забезпечує повний цикл масштабування – від передання технології до закупівлі й постачання у війська. Це дає змогу швидко нарощувати виробництво та закривати потребу фронту. Водночас це розвиток українського ОПК і приклад ефективного публічно-приватного партнерства, коли бойові технології швидко масштабуються в серійне виробництво", – резюмував міністр.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:08 30.04.2026
Україна з налагодженням співпраці з країнами Затоки перетворилася з прохача допомоги в її експортера – експерти

Україна з налагодженням співпраці з країнами Затоки перетворилася з прохача допомоги в її експортера – експерти

07:54 30.04.2026
В Україні випробували нові типи FPV-дронів, зони 100-150 км планують закрити ударними БпЛА – радник Міноборони

В Україні випробували нові типи FPV-дронів, зони 100-150 км планують закрити ударними БпЛА – радник Міноборони

22:19 29.04.2026
МЗС і Мінспорту закликали Google посилити модерацію контенту про підсанкційну "Алабугу"

МЗС і Мінспорту закликали Google посилити модерацію контенту про підсанкційну "Алабугу"

21:47 29.04.2026
Агенція оборонних закупівель почала розслідування через можливий витік інформації про закупівлю артилерійських пострілів

Агенція оборонних закупівель почала розслідування через можливий витік інформації про закупівлю артилерійських пострілів

20:56 29.04.2026
Зеленський: Цьогоріч вже законтрактовано в 5 разів більше засобів middle strike, ніж торік

Зеленський: Цьогоріч вже законтрактовано в 5 разів більше засобів middle strike, ніж торік

21:05 28.04.2026
В Україні випробували новий тип FPV – міністр оборони

В Україні випробували новий тип FPV – міністр оборони

15:30 28.04.2026
Уламки БпЛА виявили на ще одній локації в Києві – КМДА

Уламки БпЛА виявили на ще одній локації в Києві – КМДА

15:26 28.04.2026
В Міноборони визнали проблеми з постачанням продуктів до кількох бригад: такі випадки не мають стати системними

В Міноборони визнали проблеми з постачанням продуктів до кількох бригад: такі випадки не мають стати системними

14:45 28.04.2026
Уламки дронів впали у 2 районах Києва, є постраждалий

Уламки дронів впали у 2 районах Києва, є постраждалий

12:46 28.04.2026
Україна в 2,5 раза збільшила дальність ударів по РФ від початку повномасштабного вторгнення

Україна в 2,5 раза збільшила дальність ударів по РФ від початку повномасштабного вторгнення

ВАЖЛИВЕ

Україна та країни-партнери створили Коаліцію з питань оборонного забезпечення – CORPUS

Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 3 місяці

Зерновоз з краденим українським зерном вийшов з порту Ізраїлю в нейтральні води, посол заявив про перемогу

Поліція розшукує людину, що завдала поранень учасникам групи оповіщення ТЦК на Рівненщині

Сирський підписав наказ щодо обов'язкової ротації військових на передовій

ОСТАННЄ

Окупанти атакували АЗС у Краматорську – ДСНС

НАБУ повідомило про фішингові листи нібито від імені бюро

Правоохоронці ліквідували схему ухиляння від мобілізації у Білій Церкві: серед фігурантів справи інструктор РТЦК

Трамп порадив Мерцу займатися припиненням війни між РФ і Україною та розв'язувати внутрішні проблеми Німеччини

Правоохоронці передали в суд справу російського військового, який розстріляв і спалив цивільне авто в Бучі

МЗС Ізраїлю: Запит України щодо правової допомоги містив значні фактичні прогалини та не включав жодних підтверджувальних доказів

Вже 17 постраждалих у Дніпровському районі на Дніпропетровщині через ворожий вранішній удар – ОВА

Росія може порушити питання про припинення вогню в обмін на скасування санкцій щодо певних підприємств – Зеленський

Окупанти захопили за добу 2 кв. км на покровському напрямку, Сили оборони зачистили дві ділянки – DeepState

Міністерству оборони пропонують забезпечити рівні права на винагороду військовим до 25 років

