Інтерфакс-Україна
Події
18:23 30.04.2026

Окупанти атакували АЗС у Краматорську – ДСНС

1 хв читати
Фото: ДСНС

Російський безпілотник атакував АЗС у Краматорську, пожежу, що виникла, ліквідували, без постраждалих, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сьогодні вдень ворожий БпЛА атакував одну з автозаправних станцій міста. Внаслідок удару загорівся резервуар з газом та суха трава на прилеглій території. Під постійною загрозою повторного обстрілу вогнеборці ліквідували пожежу на загальній площі 103 кв.м", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у четвер.

Повідомляється, що загиблих та постраждалих немає.

Теги: #краматорськ #азс #бпла_рф

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА