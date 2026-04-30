Окупанти атакували АЗС у Краматорську – ДСНС

Російський безпілотник атакував АЗС у Краматорську, пожежу, що виникла, ліквідували, без постраждалих, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сьогодні вдень ворожий БпЛА атакував одну з автозаправних станцій міста. Внаслідок удару загорівся резервуар з газом та суха трава на прилеглій території. Під постійною загрозою повторного обстрілу вогнеборці ліквідували пожежу на загальній площі 103 кв.м", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у четвер.

Повідомляється, що загиблих та постраждалих немає.