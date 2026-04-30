НАБУ повідомило про фішингові листи нібито від імені бюро

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про розсилку нібито від його імені фішингових листів, що містять шкідливі посилання або вкладення.

"Зафіксовано розсилання фішингових листів нібито від імені НАБУ. Такі повідомлення містять шкідливі посилання/вкладення та надходять з адрес, схожих на офіційні адреси НАБУ", - йдеться у повідомленні НАБУ у Телеграмі у четвер.

У НАБУ наголосили, що Національне бюро не має жодного стосунку до таких листів. "Це спроба вкрасти ваші дані або інфікувати пристрій", – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що офіційне електронне листування НАБУ здійснює виключно з домену @nabu.gov.ua (не @nabu.org.ua, @enabu.gov.ua тощо). "Окремо звертаємося до власників поштових скриньок @ukr.net. Вам можуть надходити листи з адрес, які повністю копіюють офіційні адреси НАБУ, включно з доменом", – зазначають у НАБУ.

В бюро також дали рекомендації: