17:54 30.04.2026

Правоохоронці ліквідували схему ухиляння від мобілізації у Білій Церкві: серед фігурантів справи інструктор РТЦК

Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували на Київщині схему ухилення від мобілізації. За результатом комплексних заходів затримано трьох організаторів та учасників оборудки, які сприяли військовозобов’язаним в уникненні призову через фіктивні документи, повідомляє пресслужба СБУ.

"За різні суми хабарів фігуранти "анульовували" повістки, знімали ухилянтів з розшуку та з військового обліку або оформлювали "бронь". Як з’ясувало розслідування, незаконну діяльність організували інструктор одного з відділів Білоцерківського ТЦК та його колишній колега, який наразі проходить службу на Чернігівщині", – йдеться у повідомленні в соцмережі Facebook.

Як зазначають правоохоронці, для реалізації схеми організатори залучили спільника – заступника директора критично важливої компанії, що займається виготовленням спецодягу і тактичного взуття. Встановлено, що він займався фіктивним оформленням ухилянтів на роботу до свого підприємства для оформлення "бронювання". Насправді "новоприбулі" працівники там навіть не з’являлися.

Правоохоронці задокументували злочини фігурантів і затримали їх "на гарячому" під час отримання нової суми хабаря за зняття з розшуку ухилянта.

Під час обшуків в оселях, авто та на місцях роботи ділків вилучено мобільні телефони і документи з доказами махінацій. Також виявлено готівку, одержану злочинним шляхом.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно).

До суду скеровано клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.

Київський обласний ТЦК та СП заявив, що всебічно сприяє правоохоронним органам, надає усю необхідну інформацію та матеріали для проведення повного, об’єктивного й неупередженого досудового розслідування.

"Керівництво Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки засуджує будь-які прояви корупції, перевищення службових повноважень або дії, що можуть дискредитувати військову службу та підривають довіру суспільства. Подібна поведінка є несумісною з цінностями та принципами, якими керуються Збройні сили України", – зазначається в повідомленні в Facebook.

