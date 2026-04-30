Трамп порадив Мерцу займатися припиненням війни між РФ і Україною та розв'язувати внутрішні проблеми Німеччини

Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Президент США Дональд Трамп порадив канцлеру ФРН Фрідріху Мерцу сфокусуватися на припиненні війни між РФ і Україною та на внутрішніх проблемах Німеччини, а не заважати іншим розбиратися з іранською ядерною проблемою.

"Канцлер Німеччини має приділяти більше часу роботі над припиненням війни між Росією та Україною (де він виявився абсолютно неефективним) і наведенню ладу у своїй розбалансованій країні, особливо у сферах імміграції та енергетики, а не втручатися у справи тих, хто бореться з ядерною загрозою з боку Ірану, тим самим роблячи світ, зокрема й Німеччину, безпечнішим місцем!" – написав Трамп у соціальній мережі Truth Social у четвер.

Раніше Мерц сказав, що Іран "принижує" США, які не знають, як вийти з війни, і змушує американських чиновників їздити до Пакистану, а потім повертатися без жодних результатів. Мерц також зазначив, що не бачить, якої стратегії виходу дотримуються США у війні з Іраном.