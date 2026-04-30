Інтерфакс-Україна
17:43 30.04.2026

Трамп порадив Мерцу займатися припиненням війни між РФ і Україною та розв'язувати внутрішні проблеми Німеччини

Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Президент США Дональд Трамп порадив канцлеру ФРН Фрідріху Мерцу сфокусуватися на припиненні війни між РФ і Україною та на внутрішніх проблемах Німеччини, а не заважати іншим розбиратися з іранською ядерною проблемою.

"Канцлер Німеччини має приділяти більше часу роботі над припиненням війни між Росією та Україною (де він виявився абсолютно неефективним) і наведенню ладу у своїй розбалансованій країні, особливо у сферах імміграції та енергетики, а не втручатися у справи тих, хто бореться з ядерною загрозою з боку Ірану, тим самим роблячи світ, зокрема й Німеччину, безпечнішим місцем!" – написав Трамп у соціальній мережі Truth Social у четвер.

Раніше Мерц сказав, що Іран "принижує" США, які не знають, як вийти з війни, і змушує американських чиновників їздити до Пакистану, а потім повертатися без жодних результатів. Мерц також зазначив, що не бачить, якої стратегії виходу дотримуються США у війні з Іраном.

19:34 29.04.2026
Трамп заявляє, що не має наміру знімати морську блокаду з Ірану до досягнення угоди щодо атому

11:45 29.04.2026
Трамп запропонував Ірану поквапитися з укладенням угоди зі США

03:45 29.04.2026
Трамп розкритикував Мерца через його нібито слова щодо ядерної програми Ірану

08:13 28.04.2026
США та Іран ведуть інтенсивну роботу через посередників щодо можливої поетапної угоди – ЗМІ

01:31 28.04.2026
Чоловіку який здійснив замах на Трампа у Вашингтоні висунули обвинувачення – ЗМІ

23:37 27.04.2026
Рубіо заявив про неприйнятність контролю Ірану над Ормузькою протокою

19:49 27.04.2026
Іран має намір стягувати плату із суден за послуги в Ормузькій протоці, а не за саме проходження

17:46 27.04.2026
Мерц заявляє, що Іран принижує США на тлі затягування переговорів – ЗМІ

17:23 27.04.2026
Мерц припускає, що Україні, можливо, доведеться погодитися на втрату території на шляху до членства в ЄС

05:35 27.04.2026
Трамп відкинув звинувачення у ґвалтівництві й педофілії, висунуті стрільцем – ЗМІ

