Інтерфакс-Україна
Події
17:09 30.04.2026

Правоохоронці передали в суд справу російського військового, який розстріляв і спалив цивільне авто в Бучі

Українські правоохоронці передали в суд справу російського військовослужбовця, який під час окупації Бучі в 2022 році розстріляв цивільне авто, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Ця справа про вбивство цивільного на трасі Київ-Чоп, неподалік Бучі. Один із небагатьох шляхів евакуації. Люди виїжджали з-під обстрілів. Цивільний автомобіль рухався між селами Мила та Березівка у напрямку Житомира. Російський військовий бачив, що це цивільна автівка. Попри це, він відкрив прицільний вогонь. Щонайменше 63 кулі. Коли автомобіль зупинився, він підійшов до пораненого водія і добив його кількома пострілами в голову. Після цього спалив машину разом із тілом. Жодного бою. Жодної загрози. Лише умисне вбивство цивільної людини", – написав Кравченко в телеграм-каналі.

Згідно з матеріалами слідства, обвинувачений – механік-водій танкової роти 212-го окружного навчального центру Східного військового округу зс рф. Справу скеровано до суду.

"Серед доказів наявні перехоплені розмови, в яких обвинувачений зізнається у скоєному, та свідчення іншого військовослужбовця рф, який був очевидцем цього вбивства", – зазначив генпрокурор.

Він наголосив, що за встановленням кожного такого імені стоять місяці роботи слідчих і прокурорів.

"Я сам працював із цими матеріалами і знаю, що за кожним епізодом – не просто протокол, а людське життя, обірване навмисно. Це не один епізод. Це частина великої системної роботи, яка об’єднує тисячі фактів воєнних злочинів рф в єдину доказову базу. Саме з таких справ формується фундамент для Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України. Ми готуємо ці матеріали вже зараз. І доведемо кожен епізод. Це не питання часу. Це питання невідворотності", – резюмував Кравченко.

Теги: #суд #буча #військовий_рф

