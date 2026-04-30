Інтерфакс-Україна
Події
17:03 30.04.2026

МЗС Ізраїлю: Запит України щодо правової допомоги містив значні фактичні прогалини та не включав жодних підтверджувальних доказів

МЗС Ізраїлю: Запит України щодо правової допомоги містив значні фактичні прогалини та не включав жодних підтверджувальних доказів

Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що український запит щодо правової допомоги стосовно судна з викраденим РФ українським зерном був поданий увечері 28 квітня і містив значні фактичні прогалини та не включав жодних підтверджувальних доказів.

"Поліція Ізраїлю звернулася до української прокуратури з проханням надати додаткову інформацію та підтверджувальні докази, як того вимагає ізраїльське законодавство. Тим часом нам повідомили, що судно, яке мало зайти в порт наступного тижня, вирішило покинути територіальні води Ізраїлю", – йдеться у повідомленні у соцмережі Х.

У відомстві заявили, що Ізраїль дотримується верховенства права, і його органи влади завжди діятимуть відповідно до закону.

Як повідомлялося, 28 квітня МЗС України офіційно запросило посла Ізраїлю для вручення ноти протесту через друге судно з краденим українським збіжжям, яке прибуло до Хайфи.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що країна перевіряє наведені в розслідуванні факти та підтримує контакт з українською стороною дипломатичними каналами. Україна також подала офіційний протест через допуск російського судна до розвантаження в порту Хайфи.

Офіс генерального прокурора відправив ізраїльській стороні пакет документів для арешту російського судна Panormitis та його вантажу, який, за даними слідства, може бути частиною схеми з легалізації незаконно вивезеного українського зерна. Глава МЗС Ізраїлю Ґідеон Саар повідомив, що запит "розглядається у відповідних органах".

12-14 квітня в порту Хайфи розвантажили російський балкер Abinsk з краденим українським зерном. Тоді у МЗС України заявляли, що попереджали ізраїльську сторону про можливе походження зерна на борту судна та наголошували на неприпустимості таких операцій.

Також Київ направив Ізраїлю запит про міжнародну правову допомогу для арешту цієї краденої партії українського зерна.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:54 30.04.2026
Сибіга: Продовжуємо стежити за судном Panormitis зі збіжжям з ТОТ, застерігаємо від співпраці з ним

Сибіга: Продовжуємо стежити за судном Panormitis зі збіжжям з ТОТ, застерігаємо від співпраці з ним

12:42 30.04.2026
Генпрокурор щодо судна PANORMITIS: зірвано чергову спробу РФ легалізувати незаконно вивезене зерно

Генпрокурор щодо судна PANORMITIS: зірвано чергову спробу РФ легалізувати незаконно вивезене зерно

12:02 30.04.2026
Зерновоз з краденим українським зерном вийшов з порту Ізраїлю в нейтральні води, посол заявив про перемогу

Зерновоз з краденим українським зерном вийшов з порту Ізраїлю в нейтральні води, посол заявив про перемогу

14:10 29.04.2026
Україна звернулася до Ізраїлю з проханням вжити заходів щодо судна "Panormitis", яке перевозить крадене українське зерно – Сибіга

Україна звернулася до Ізраїлю з проханням вжити заходів щодо судна "Panormitis", яке перевозить крадене українське зерно – Сибіга

10:36 29.04.2026
Україна відправила запит на правову допомогу в Ізраїль щодо судна з викраденим РФ українським зерном – посол

Україна відправила запит на правову допомогу в Ізраїль щодо судна з викраденим РФ українським зерном – посол

16:17 28.04.2026
Ізраїль отримав більш ніж два судна з викраденим Росією українським зерном – МЗС

Ізраїль отримав більш ніж два судна з викраденим Росією українським зерном – МЗС

14:58 28.04.2026
Послу Ізраїлю вручено ноту протесту через надходження до країни судна з викраденим Росією українським зерном – МЗС

Послу Ізраїлю вручено ноту протесту через надходження до країни судна з викраденим Росією українським зерном – МЗС

22:45 27.04.2026
МЗС Ізраїлю у відповідь щодо прибуття до Хайфи судна з викраденим зерном: звинувачення не є доказом

МЗС Ізраїлю у відповідь щодо прибуття до Хайфи судна з викраденим зерном: звинувачення не є доказом

21:37 27.04.2026
Україна запросила посла Ізраїлю до МЗС через прибуття до Хайфи судна з викраденим РФ українським зерном

Україна запросила посла Ізраїлю до МЗС через прибуття до Хайфи судна з викраденим РФ українським зерном

15:24 27.04.2026
Україна лишає за собою право на повний спектр відповідей, якщо російське судно з краденим українським зерном розвантажиться в Ізраїлі – ЗМІ

Україна лишає за собою право на повний спектр відповідей, якщо російське судно з краденим українським зерном розвантажиться в Ізраїлі – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Україна та країни-партнери створили Коаліцію з питань оборонного забезпечення – CORPUS

Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 3 місяці

Зерновоз з краденим українським зерном вийшов з порту Ізраїлю в нейтральні води, посол заявив про перемогу

Поліція розшукує людину, що завдала поранень учасникам групи оповіщення ТЦК на Рівненщині

Сирський підписав наказ щодо обов'язкової ротації військових на передовій

ОСТАННЄ

Правоохоронці ліквідували схему ухиляння від мобілізації у Білій Церкві: серед фігурантів справи інструктор РТЦК

Трамп порадив Мерцу займатися припиненням війни між РФ і Україною та розв'язувати внутрішні проблеми Німеччини

Правоохоронці передали в суд справу російського військового, який розстріляв і спалив цивільне авто в Бучі

Вже 17 постраждалих у Дніпровському районі на Дніпропетровщині через ворожий вранішній удар – ОВА

Росія може порушити питання про припинення вогню в обмін на скасування санкцій щодо певних підприємств – Зеленський

Окупанти захопили за добу 2 кв. км на покровському напрямку, Сили оборони зачистили дві ділянки – DeepState

Міністерству оборони пропонують забезпечити рівні права на винагороду військовим до 25 років

Україна та країни-партнери створили Коаліцію з питань оборонного забезпечення – CORPUS

Санкції проти викрадачів українських дітей мають бути уніфіковані в усіх країнах – віцеспікерка Кондратюк

Імпортовані з Нідерландів желейні цукерки містили психотропи – Держпродспоживслужба

