МЗС Ізраїлю: Запит України щодо правової допомоги містив значні фактичні прогалини та не включав жодних підтверджувальних доказів

Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що український запит щодо правової допомоги стосовно судна з викраденим РФ українським зерном був поданий увечері 28 квітня і містив значні фактичні прогалини та не включав жодних підтверджувальних доказів.

"Поліція Ізраїлю звернулася до української прокуратури з проханням надати додаткову інформацію та підтверджувальні докази, як того вимагає ізраїльське законодавство. Тим часом нам повідомили, що судно, яке мало зайти в порт наступного тижня, вирішило покинути територіальні води Ізраїлю", – йдеться у повідомленні у соцмережі Х.

У відомстві заявили, що Ізраїль дотримується верховенства права, і його органи влади завжди діятимуть відповідно до закону.

Як повідомлялося, 28 квітня МЗС України офіційно запросило посла Ізраїлю для вручення ноти протесту через друге судно з краденим українським збіжжям, яке прибуло до Хайфи.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що країна перевіряє наведені в розслідуванні факти та підтримує контакт з українською стороною дипломатичними каналами. Україна також подала офіційний протест через допуск російського судна до розвантаження в порту Хайфи.

Офіс генерального прокурора відправив ізраїльській стороні пакет документів для арешту російського судна Panormitis та його вантажу, який, за даними слідства, може бути частиною схеми з легалізації незаконно вивезеного українського зерна. Глава МЗС Ізраїлю Ґідеон Саар повідомив, що запит "розглядається у відповідних органах".

12-14 квітня в порту Хайфи розвантажили російський балкер Abinsk з краденим українським зерном. Тоді у МЗС України заявляли, що попереджали ізраїльську сторону про можливе походження зерна на борту судна та наголошували на неприпустимості таких операцій.

Також Київ направив Ізраїлю запит про міжнародну правову допомогу для арешту цієї краденої партії українського зерна.