Вже 17 постраждалих у Дніпровському районі на Дніпропетровщині через ворожий вранішній удар – ОВА

Кількість постраждалих через удар російських військ по Дніпровському району Дніпропетровської області у четвер зросла до 17 осіб, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

"До 17 збільшилася кількість постраждалих через ворожий удар у Дніпровському районі", – написав він у Телеграмі у четвер.

За даними ОВА, семеро людей госпіталізовані, 65-річний чоловік у важкому стані. "Ще один чоловік 33 років та жінки 28, 35, 43, 44 і 54 років у стані середньої тяжкості", – уточнив Ганжа.

Раніше Ганжа повідомляв про 15 постраждалих внаслідок удару по Дніпровському району області (передмістя Дніпра). За його словами, знищені автобус і два легковики, ще 8 авто пошкоджені. Також пошкоджені магазин та багатоквартирний будинок. Пожежу, яка спалахнула на місці атаки, рятувальники уже загасили.