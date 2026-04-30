16:53 30.04.2026

Вже 17 постраждалих у Дніпровському районі на Дніпропетровщині через ворожий вранішній удар – ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Кількість постраждалих через удар російських військ по Дніпровському району Дніпропетровської області у четвер зросла до 17 осіб, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

"До 17 збільшилася кількість постраждалих через ворожий удар у Дніпровському районі", – написав він у Телеграмі у четвер.

За даними ОВА, семеро людей госпіталізовані, 65-річний чоловік у важкому стані. "Ще один чоловік 33 років та жінки 28, 35, 43, 44 і 54 років у стані середньої тяжкості", – уточнив Ганжа.

Раніше Ганжа повідомляв про 15 постраждалих внаслідок удару по Дніпровському району області (передмістя Дніпра). За його словами, знищені автобус і два легковики, ще 8 авто пошкоджені. Також пошкоджені магазин та багатоквартирний будинок. Пожежу, яка спалахнула на місці атаки, рятувальники уже загасили.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:57 30.04.2026
СБУ: У Дніпрі затримано адміністраторку телеграм-каналу, яка "зливала" позиції Сил оборони

13:38 30.04.2026
Відомо про 11 поранених через удар БпЛА по Дніпру – ОВА

12:17 30.04.2026
До 20 зросла кількість постраждалих через атаку російських БпЛА на Одесу – МВА

11:41 30.04.2026
Окупанти завдали удару по Дніпру, є загиблий і поранені – ОВА

08:44 30.04.2026
В Одесі внаслідок масованої атаки дронів постраждали вже 18 людей – ОВА

07:37 30.04.2026
Кількість постраждалих в Одесі через масовану нічну атаку зросла до 16 осіб, двоє – у важкому стані

00:58 30.04.2026
В Одесі внаслідок нічної атаки БпЛА постраждали щонайменше четверо людей – ОВА

20:47 29.04.2026
П'ятеро постраждалих на Миколаївщині через атаку "шахедів" – ОВА

16:13 29.04.2026
В Херсоні внаслідок удару дрона постраждав 5-річний хлопчик – МВА

09:31 28.04.2026
Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 5 людей – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Україна та країни-партнери створили Коаліцію з питань оборонного забезпечення – CORPUS

Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 3 місяці

Зерновоз з краденим українським зерном вийшов з порту Ізраїлю в нейтральні води, посол заявив про перемогу

Поліція розшукує людину, що завдала поранень учасникам групи оповіщення ТЦК на Рівненщині

Сирський підписав наказ щодо обов'язкової ротації військових на передовій

ОСТАННЄ

Росія може порушити питання про припинення вогню в обмін на скасування санкцій щодо певних підприємств – Зеленський

Окупанти захопили за добу 2 кв. км на покровському напрямку, Сили оборони зачистили дві ділянки – DeepState

Міністерству оборони пропонують забезпечити рівні права на винагороду військовим до 25 років

Україна та країни-партнери створили Коаліцію з питань оборонного забезпечення – CORPUS

Санкції проти викрадачів українських дітей мають бути уніфіковані в усіх країнах – віцеспікерка Кондратюк

Імпортовані з Нідерландів желейні цукерки містили психотропи – Держпродспоживслужба

Швеція арештувала підсанкційний суховантаж Caffa для ймовірної передачі Україні

Зеленський: В лікарнях 12 постраждалих внаслідок ударів РФ по Дніпру та Одесі, тиск на агресора не має знижуватись

Європарламент вимагає справедливості та відповідальності за жертви в Україні – резолюція

Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 3 місяці

