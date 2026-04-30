Росія може порушити питання про припинення вогню в обмін на скасування санкцій щодо певних підприємств – Зеленський

Росія може порушити питання про припинення вогню в обмін на скасування санкцій щодо певних підприємств, зокрема, росіяни порушують питання про скасування санкцій SWIFT, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я думаю, що Росія може порушити питання про припинення вогню в обмін на скасування санкцій щодо певних підприємств. Я знаю, що вони порушують питання про скасування санкцій SWIFT, щоб їхні банки могли працювати. Для України все це великий ризик", – сказав Зеленський в інтерв’ю Bloomberg у четвер.

Глава держави також повідомив, що запрошення відвідати Київ залишається в силі для посланців президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа і Джареда Кушнера.

За словами Зеленського, вони все ще не відповіли на запрошення, однак підтримують телефонний зв’язок з українською стороною.