Інтерфакс-Україна
16:43 30.04.2026

Окупанти захопили за добу 2 кв. км на покровському напрямку, Сили оборони зачистили дві ділянки – DeepState

Окупанти захопили за добу 2 кв. км на покровському напрямку, Сили оборони зачистили дві ділянки – DeepState
Фото: https://t.me/DeepStateUA

OSINT-проєкт DeepState повідомляє про просування окупантів в межах міста Родинське та села Никонорівка на покровському напрямку в Донецькій області, а також про зачистку від окупантів певних ділянок в Родинському та на північ від Никонорівки.

"Ворог просунувся у Родинському та поблизу Никинорівки. Сили Оборони України здійснили зачистку у Родинському та поблизу Вільного", – написав DeepState в Телеграм у четвер.

Про взяття та звільнення певних населених пунктів не йдеться.

На мапах DeepState видно збільшення площі окупації на покровському напрямку лише на 2,14 кв. км на двох ділянках, натомість район проникнення ("сіра зона") на цих ділянках скоротилася за обох боків дещо більше, на 2,8 кв. км. Таким чином, зачищені дві ділянки загальною площею 0,66 кв. км.

На інших напрямках за добу без змін.

Як повідомлялося, минулого тижня окупанти просувалися щодоби в середньому на 4,5 кв. км, а зона проникнення зростала щодоби в середньому на 1,7 кв. км.

