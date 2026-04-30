Міністерству оборони пропонують забезпечити рівні права на винагороду військовим до 25 років

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність") звернулася до міністра оборони Михайла Федорова з проханням усунути дискримінаційні обмеження урядової постанови щодо виплати винагороди військовослужбовцям віком 18-25 років.

"Звернулась до міністра оборони щодо необхідності внесення змін в урядову постанову №153 про забезпечення одноразової грошової винагороди для військовослужбовців віком 18-25 років для усунення дискримінаційних обмежень", – повідомила Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

На думку Фріз, зміни до постанови, які Міністерство оборони має підготувати та винести на розгляд Кабінету міністрів, мають забезпечити рівні права на отримання винагороди для військовослужбовців, які розпочали службу у віці до 25 років до введення воєнного стану (24 лютого 2022 року) та виконували бойові завдання. Крім того, за її словами, право на виплату має бути гарантовано й тим молодим військовим, які почали службу до ухвалення постанови, але брали участь у бойових діях вже після її прийняття.

"Несправедливо, коли військові, які пішли служити до повномасштабної війни позбавлені права на 1 млн грн винагороди, що передбачає чинна постанова. Зараз військовослужбовці, які вже воювали, але на момент ухвалення постанови мали менше ніж 30 днів бойового досвіду також не отримують виплати, навіть якщо після цього місяцями були на передовій", – зазначила народна депутатка.

Вона підкреслила, що це не просто правова колізія, а "порушення конституційного принципу рівності, що має ознаки дискримінації прав військовослужбовців".

Як повідомлялося, постанова Кабінету міністрів №153 від 11 лютого 2025 року запровадила експериментальний проєкт для підвищення мотивації молодих громадян (віком 18-25 років) до проходження військової служби під час воєнного стану. Вона передбачає для військовослужбовців, які підписали контракт, грошову винагороду у розмірі 1 млн грн.