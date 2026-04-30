Санкції проти викрадачів українських дітей мають бути уніфіковані в усіх країнах – віцеспікерка Кондратюк

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк виступає за уніфікацію санкцій проти викрадачів українських дітей в усіх країнах.

"Результатом сьогоднішнього дня стане стейтмент з узгодженою позицією громадянського суспільства, який буде переданий державам-членам Коаліції. Я прошу якнайповніше врахувати у фінальній декларації форуму позицію щодо уніфікації санкцій", – заявила Кондратюк під час Civil Society and Expert Day у четвер.

Вона підкреслила, що зараз необхідно знайти механізм швидкої, автоматичної уніфікації національних санкційних списків у всьому світі.

Як повідомила пресслужба апарату Верховної Ради, санкції мають переходити від масивів імен до чіткої ієрархії відповідальності.

"Санкційні списки мають бути сегментовані на політичне керівництво, адміністративних координаторів, державні корпорації, виконавців. Санкції можна і треба розширювати на членів сімей і пов’язані мережі. Вводити санкції потрібно не лише за прямі дії, а й за сприяння", – переконана Кондратюк.

Вона також нагадала, що станом на сьогодні Міністерство юстиції України верифікувало 20 570 випадків депортації та примусового переміщення українських дітей. "Але ця цифра не є остаточною. Щодня надходять нові дані. За оцінками правозахисників, під контролем росії перебувають сотні тисяч українських дітей – депортованих, примусово переміщених або тих, що залишаються на окупованих територіях під ризиком вивезення. Усе, що з ними чинить росія, підпадає під ознаки геноциду", – зазначила народна депутатка.

Віцеспікерка додала, що попри всі перешкоди 2 120 дітей вдалося повернути в межах ініціативи президента Bring Kids Back UA. "Кожне повернення – це спільна перемога держави, волонтерів, неурядових організацій і наших міжнародних партнерів", – наголосила Кондратюк.

Civil Society and Expert Day – підготовча подія напередодні засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Брюсселі 11 травня.