Україна та країни-партнери створили Коаліцію з питань оборонного забезпечення – CORPUS

Україна разом із країнами-партнерами створила CORPUS (Coalition for Resilient Procurement and Unified Support) – багатонаціональну коаліцію у сфері оборонного забезпечення.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", ініціатором створення коаліції виступила Агенція оборонних закупівель ДОТ Міністерства оборони України. До CORPUS увійшли закупівельні агенції України, Фінляндії, Італії, Норвегії, Швеції та Великої Британії.

Відповідний меморандум про співпрацю був підписаний представниками агенцій 30 квітня в Києві.

Мета коаліції – стати постійною платформою для посилення обороноздатності України та партнерів, а також об’єднати закупівельні агенції для кращої координації, підвищення стійкості систем забезпечення і розвитку співпраці в умовах безпекових змін.

В АОЗ зазначили, що коаліція залишається відкритою для інших країн-партнерів за умови приєднання до Меморандуму та одностайної підтримки Ради директорів.

"CORPUS стане розгалуженою системою закупівельних агенцій країн-партнерів. Це дозволить краще планувати закупівлі, формувати надійні ланцюги постачання, виявляти слабкі ланки. Також – обмінюватись досвідом, рішеннями та інструментами, посилюючи одне одного", – сказав директор директорату Міністерства оборони України Артем Романюков.

Взаємодія між агенціями відбуватиметься на операційному рівні – через обмін рішеннями щодо роботи з ринком, цифрових інструментів, антикорупційних і комплаєнс-практик, а також організації постачання.

"Сьогодні системи забезпечення працюють в умовах швидких змін і спільних загроз, що вимагає тіснішої координації між країнами. Ми вже співпрацюємо з партнерами на практичному рівні, і CORPUS є наступним кроком у розвитку цієї взаємодії", – зазначив директор Агенції оборонних закупівель України ДОТ Арсен Жумаділов.

За його словами, для України ця ініціатива є можливістю масштабувати досвід забезпечення війська, сформований у ході повномасштабної війни, а для партнерів – отримати доступ до практичних рішень, які вже працюють у реальних умовах.

Окремий інтерес партнерів викликають ІТ-рішення ДОТ, які Міністерство оборони впроваджує як частину загальної цифрової трансформації відомства. Ці інструменти вже довели свою ефективність на практиці. Зокрема, йдеться про цифрову екосистему DOT-Chain: маркетплейс озброєння DOT-Chain Defence, систему управління харчуванням DOT-Chain Food та систему управління поставками оперативного рівня DOT-Chain Arsenal.

Цифровізація дозволила пришвидшити постачання та зробити процеси більш керованими, а процес ухвалення рішень базувати на основі даних.

Директор агенції оборонних закупівель України ДОТ, очолюватиме CORPUS протягом першого року. Надалі головування здійснюватиметься на ротаційній основі за одностайним рішенням учасників.