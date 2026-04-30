Імпортовані з Нідерландів желейні цукерки містили психотропи – Держпродспоживслужба

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) попередила про виявлення психоактивної речовини у желейних цукерках, що експортувалися з Нідерландів і могли потрапити на український ринок.

"Держпродспоживслужба отримала повідомлення через систему RASFF стосовно наявності дельта-9-тетрагідроканабінолу (Δ⁹-ТГК) у желейних жувальних цукерках. Ми вже направили листи до територіальних органів для вжиття відповідних заходів та встановлення оператора ринку", – зазначила пресслужба відомства у четвер.

За даними служби, постачальником продукції є компанія Multitrance/G-Trading BV (Нідерланди), а отримувачем в Україні вказано UATRAVA.NET. Фахівці відомства наразі перевіряють ланцюги постачання для вилучення небезпечного товару з обігу.

У відомстві нагадали, що дельта-9-тетрагідроканабінол є психоактивною речовиною, яка впливає на центральну нервову систему, спричиняючи зміну свідомості та порушення координації рухів.

Держпродспоживслужба рекомендувала громадянам бути уважними при придбанні харчових продуктів, зокрема, через мережу інтернет і закликала у разі виявлення підозрілої продукції невідкладно звертатися до територіальних органів служби.