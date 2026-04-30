Швеція арештувала підсанкційний суховантаж Caffa для ймовірної передачі Україні

Швеція арештувала раніше затриманий суховантаж Caffa для можливої його передачі до "іншої держави та включити його до попереднього розслідування, яке там проводиться", повідомляють у прокуратурі країни.

"Прокурор Державного управління з боротьби з міжнародною та організованою злочинністю розглядає запит про правову допомогу від іншої держави. Відповідно до цього запиту прокурор ухвалив рішення про арешт судна, на яке шведські органи влади здійснили висадку біля Треллеборга 6 березня", – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Зазначається, що "іноземна влада" у клопотанні про правову допомогу попросила провести певні слідчі дії у Швеції, зокрема щодо судна Caffa.

"Відповідно до запиту я вирішив накласти арешт на судно, щоб суд розглянув питання про те, чи можна передати судно іншій державі та включити його до попереднього розслідування, яке там проводиться. Я не можу відповідати на жодні запитання щодо розслідування, яке проводиться в іншій країні, або коментувати цю справу детальніше", – заявив державний прокурор Хакан Ларссон.

В повідомленні не називається інша держава, втім, ймовірно, йдеться про Україну.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, суховантаж Caffa включено до санкційних списків за "викраденні зерна з тимчасово окупованої території України, зокрема у липні 2025 року з тимчасово окупованого порту Севастополь". 25 листопада 2025 року Україна застосувала санкції до судна.

Як повідомлялось, у березні в Швеції біля Треллеборга було затримано вантажне судно Caffa, що прямувало до Санкт-Петербурга з вантажем зерна. На борту перебував екіпаж з 11 осіб, 10 з яких – громадяни РФ.

Caffa підозрюється в декількох порушеннях морського законодавства і використанні фальшивого прапора.