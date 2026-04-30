Інтерфакс-Україна
Події
15:22 30.04.2026

Швеція арештувала підсанкційний суховантаж Caffa для ймовірної передачі Україні

2 хв читати

Швеція арештувала раніше затриманий суховантаж Caffa для можливої його передачі до "іншої держави та включити його до попереднього розслідування, яке там проводиться", повідомляють у прокуратурі країни.

"Прокурор Державного управління з боротьби з міжнародною та організованою злочинністю розглядає запит про правову допомогу від іншої держави. Відповідно до цього запиту прокурор ухвалив рішення про арешт судна, на яке шведські органи влади здійснили висадку біля Треллеборга 6 березня", – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Зазначається, що "іноземна влада" у клопотанні про правову допомогу попросила провести певні слідчі дії у Швеції, зокрема щодо судна Caffa.

"Відповідно до запиту я вирішив накласти арешт на судно, щоб суд розглянув питання про те, чи можна передати судно іншій державі та включити його до попереднього розслідування, яке там проводиться. Я не можу відповідати на жодні запитання щодо розслідування, яке проводиться в іншій країні, або коментувати цю справу детальніше", – заявив державний прокурор Хакан Ларссон.

В повідомленні не називається інша держава, втім, ймовірно, йдеться про Україну.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, суховантаж Caffa включено до санкційних списків за "викраденні зерна з тимчасово окупованої території України, зокрема у липні 2025 року з тимчасово окупованого порту Севастополь". 25 листопада 2025 року Україна застосувала санкції до судна.

Як повідомлялось, у березні в Швеції біля Треллеборга було затримано вантажне судно Caffa, що прямувало до Санкт-Петербурга з вантажем зерна. На борту перебував екіпаж з 11 осіб, 10 з яких – громадяни РФ.

Caffa підозрюється в декількох порушеннях морського законодавства і використанні фальшивого прапора.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:01 29.04.2026
Швеція посилила вимоги до отримання громадянства

Швеція посилила вимоги до отримання громадянства

02:36 29.04.2026
На торговельні марки HBO в Україні накладено арешт через невиконання рішення суду

На торговельні марки HBO в Україні накладено арешт через невиконання рішення суду

20:28 28.04.2026
У Києві відкрився новий офіс Business Sweden – посольство

У Києві відкрився новий офіс Business Sweden – посольство

19:23 24.04.2026
Усі парламентські партії Швеції підтримують Україну – голова комітету в закордонних справах

Усі парламентські партії Швеції підтримують Україну – голова комітету в закордонних справах

14:04 23.04.2026
Зеленський планує обговорити зі Швецією питання створення системи ППО

Зеленський планує обговорити зі Швецією питання створення системи ППО

05:45 23.04.2026
Швеція надає Україні $1,3 млн через ЮНЕСКО на збереження культурної спадщини – Сибіга

Швеція надає Україні $1,3 млн через ЮНЕСКО на збереження культурної спадщини – Сибіга

01:32 23.04.2026
Кислиця провів зустріч із делегацією Швеції: обговорили євроінтеграцію та оборонну співпрацю

Кислиця провів зустріч із делегацією Швеції: обговорили євроінтеграцію та оборонну співпрацю

18:24 17.04.2026
Зеленський обговорив із королем Швеції партнерство в ОПК та можливе посилення ПС ЗСУ шведськими літаками

Зеленський обговорив із королем Швеції партнерство в ОПК та можливе посилення ПС ЗСУ шведськими літаками

14:28 17.04.2026
Зеленський і король Швеції вшанували пам'ять полеглих воїнів

Зеленський і король Швеції вшанували пам'ять полеглих воїнів

14:15 17.04.2026
Король Швеції прибув до України

Король Швеції прибув до України

ВАЖЛИВЕ

Україна та країни-партнери створили Коаліцію з питань оборонного забезпечення – CORPUS

Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 3 місяці

Зерновоз з краденим українським зерном вийшов з порту Ізраїлю в нейтральні води, посол заявив про перемогу

Поліція розшукує людину, що завдала поранень учасникам групи оповіщення ТЦК на Рівненщині

Сирський підписав наказ щодо обов'язкової ротації військових на передовій

ОСТАННЄ

Міністерству оборони пропонують забезпечити рівні права на винагороду військовим до 25 років

Україна та країни-партнери створили Коаліцію з питань оборонного забезпечення – CORPUS

Санкції проти викрадачів українських дітей мають бути уніфіковані в усіх країнах – віцеспікерка Кондратюк

Імпортовані з Нідерландів желейні цукерки містили психотропи – Держпродспоживслужба

Зеленський: В лікарнях 12 постраждалих внаслідок ударів РФ по Дніпру та Одесі, тиск на агресора не має знижуватись

Європарламент вимагає справедливості та відповідальності за жертви в Україні – резолюція

СБУ: У Дніпрі затримано адміністраторку телеграм-каналу, яка "зливала" позиції Сил оборони

Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 3 місяці

Зеленський підписав санкційний пакет, зокрема щодо синів Лукашенка

Brave1 повідомив про запуск нового етапу програми Defence Tech на розробку компонентів для дронів

