Зеленський: В лікарнях 12 постраждалих внаслідок ударів РФ по Дніпру та Одесі, тиск на агресора не має знижуватись

Фото: https://t.me/odeskaODA

Президент України Володимир Зеленський наголошує на необхідності продовжувати тиск на РФ через продовження ударів по містах України.

"Зараз у лікарнях у Дніпрі перебувають семеро людей після російського удару по місту. П’ятеро госпіталізовані в Одесі, і двоє з них у важкому стані. Було поранено людину на Харківщині. Десятки людей постраждали від російських ударів сьогодні. Всім надається необхідна допомога", – розповів Зеленський у телеграмі в четвер.

За його словами, лише за цю ніч РФ випустила проти України понад 200 дронів, а також балістичні ракети. Від ранку було ще близько 30 ударних дронів. В Миколаївській області ворог атакував об’єкти енергомережі, і тисячі сімей залишилися без світла. В Одесі були влучання по житлових будинках. У Дніпрі знищили автобус, пошкодили житловий будинок, магазин і легкові машини. Є пошкодження від атаки в Запоріжжі.

"Важливо, щоб наші партнери не забували: війна кожен день, і безпека потрібна кожен день. Треба Росії завершувати цю свою війну, і це забезпечує лише тиск на неї. Тиск не повинен знижуватись, і санкції мають працювати", – наголосив Зеленський.