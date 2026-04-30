Зеленський: В лікарнях 12 постраждалих внаслідок ударів РФ по Дніпру та Одесі, тиск на агресора не має знижуватись
Президент України Володимир Зеленський наголошує на необхідності продовжувати тиск на РФ через продовження ударів по містах України.
"Зараз у лікарнях у Дніпрі перебувають семеро людей після російського удару по місту. П’ятеро госпіталізовані в Одесі, і двоє з них у важкому стані. Було поранено людину на Харківщині. Десятки людей постраждали від російських ударів сьогодні. Всім надається необхідна допомога", – розповів Зеленський у телеграмі в четвер.
За його словами, лише за цю ніч РФ випустила проти України понад 200 дронів, а також балістичні ракети. Від ранку було ще близько 30 ударних дронів. В Миколаївській області ворог атакував об’єкти енергомережі, і тисячі сімей залишилися без світла. В Одесі були влучання по житлових будинках. У Дніпрі знищили автобус, пошкодили житловий будинок, магазин і легкові машини. Є пошкодження від атаки в Запоріжжі.
"Важливо, щоб наші партнери не забували: війна кожен день, і безпека потрібна кожен день. Треба Росії завершувати цю свою війну, і це забезпечує лише тиск на неї. Тиск не повинен знижуватись, і санкції мають працювати", – наголосив Зеленський.