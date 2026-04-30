Європарламент вимагає справедливості та відповідальності за жертви в Україні – резолюція

Європейський парламент підтримав резолюцію, в якій засудив жорстокі та навмисні російські удари по цивільних цілях в Україні, вимагаючи відповідальності за вчинені злочини.

Відповідна резолюція була проголосована у четвер в Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європейського парламенту 446 голосами "за", 63 голосами "проти" та 52 утриманими, повідомляє пресслужба Європарламенту.

Констатувавши, що Росія наносить систематичні атаки по житловим районам, енергетичним об’єктам, лікарням та іншим життєво важливим службам України, депутати Європарламенту закликали Росію припинити ці удари. "Парламент заявляє, що агресивна війна Росії є кричущим порушенням міжнародного права, і що лідери Росії та її союзників повинні нести відповідальність за свою роль у злочині агресії, воєнних злочинах, злочинах проти людяності та інших міжнародних злочинах. Депутати Європарламенту висловлюють свою тверду підтримку створенню та швидкому введенню в дію Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України та закликають усі держави-члени ЄС приєднатися до нього", – йдеться у документі.

В резолюції зазначається, що "підзвітність має поширюватися на всіх, хто може керувати злочинами або сприяти їх вчиненню, включаючи високопоставлених політичних, військових та судових діячів, таких як члени Державної думи Росії або Конституційного суду країни".

Депутати Європарламенту також висловили повну підтримку розслідуванню Міжнародним кримінальним судом (МКС) ймовірних воєнних злочинів, злочинів проти людяності або геноциду, скоєних в Україні, та нагадують про зобов’язання держав-членів ЄС згідно з Римським статутом заарештовувати та передавати осіб, на яких видано ордери на арешт МКС на їхній території.

Депутати Європарламенту, позитивно оцінивши ухвалення 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, висловили переконання, що обмежувальні заходи "не повинні бути скасовані до узгодження та всебічного впровадження мирної угоди". "Закликаючи ЄС припинити обхід санкцій, депутати Європарламенту також просять Європейську комісію та держави-члени ЄС суворо застосовувати санкції ЄС проти Росії, які слід розширити, щоб охопити всіх осіб та організації, чиї рішення дозволили або сприяли скоєнню тяжких злочинів проти українців", – йдеться в повідомленні.

Крім того, Європейський парламент схвалив створення Міжнародної комісії з претензій щодо України 465 голосами "за", 57 "проти" та 47 "утрималися" з метою забезпечення компенсації цивільним жертвам під час війни.

Після надання згоди Європейським парламентом Рада ЄС тепер може ухвалити рішення про укладення конвенції від імені ЄС, і Комісія з претензій буде заснована в рамках 135-ї сесії Комітету міністрів Ради Європи в Кишиневі 14 травня.