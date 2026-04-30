15:02 30.04.2026

Європарламент вимагає справедливості та відповідальності за жертви в Україні – резолюція

Європейський парламент підтримав резолюцію, в якій засудив жорстокі та навмисні російські удари по цивільних цілях в Україні, вимагаючи відповідальності за вчинені злочини.

Відповідна резолюція була проголосована у четвер в Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європейського парламенту 446 голосами "за", 63 голосами "проти" та 52 утриманими, повідомляє пресслужба Європарламенту.

Констатувавши, що Росія наносить систематичні атаки по житловим районам, енергетичним об’єктам, лікарням та іншим життєво важливим службам України, депутати Європарламенту закликали Росію припинити ці удари. "Парламент заявляє, що агресивна війна Росії є кричущим порушенням міжнародного права, і що лідери Росії та її союзників повинні нести відповідальність за свою роль у злочині агресії, воєнних злочинах, злочинах проти людяності та інших міжнародних злочинах. Депутати Європарламенту висловлюють свою тверду підтримку створенню та швидкому введенню в дію Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України та закликають усі держави-члени ЄС приєднатися до нього", – йдеться у документі.

В резолюції зазначається, що "підзвітність має поширюватися на всіх, хто може керувати злочинами або сприяти їх вчиненню, включаючи високопоставлених політичних, військових та судових діячів, таких як члени Державної думи Росії або Конституційного суду країни".

Депутати Європарламенту також висловили повну підтримку розслідуванню Міжнародним кримінальним судом (МКС) ймовірних воєнних злочинів, злочинів проти людяності або геноциду, скоєних в Україні, та нагадують про зобов’язання держав-членів ЄС згідно з Римським статутом заарештовувати та передавати осіб, на яких видано ордери на арешт МКС на їхній території.

Депутати Європарламенту, позитивно оцінивши ухвалення 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, висловили переконання, що обмежувальні заходи "не повинні бути скасовані до узгодження та всебічного впровадження мирної угоди". "Закликаючи ЄС припинити обхід санкцій, депутати Європарламенту також просять Європейську комісію та держави-члени ЄС суворо застосовувати санкції ЄС проти Росії, які слід розширити, щоб охопити всіх осіб та організації, чиї рішення дозволили або сприяли скоєнню тяжких злочинів проти українців", – йдеться в повідомленні.

Крім того, Європейський парламент схвалив створення Міжнародної комісії з претензій щодо України 465 голосами "за", 57 "проти" та 47 "утрималися" з метою забезпечення компенсації цивільним жертвам під час війни.

Після надання згоди Європейським парламентом Рада ЄС тепер може ухвалити рішення про укладення конвенції від імені ЄС, і Комісія з претензій буде заснована в рамках 135-ї сесії Комітету міністрів Ради Європи в Кишиневі 14 травня.

Теги: #україна #резолюція #європарламент #жертви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:08 29.04.2026
США виділяють $100 млн на відновлення систем ядерної безпеки ЧАЕС

США виділяють $100 млн на відновлення систем ядерної безпеки ЧАЕС

17:30 29.04.2026
До 155-річчя Лесі Українки у Києві презентували переклади її творів азербайджанською мовою

До 155-річчя Лесі Українки у Києві презентували переклади її творів азербайджанською мовою

10:36 29.04.2026
Україна відправила запит на правову допомогу в Ізраїль щодо судна з викраденим РФ українським зерном – посол

Україна відправила запит на правову допомогу в Ізраїль щодо судна з викраденим РФ українським зерном – посол

14:22 28.04.2026
Європарламент проголосує Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України за прискореною процедурою

Європарламент проголосує Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України за прискореною процедурою

22:26 27.04.2026
Шмигаль та президентка ЄБРР обговорили поглиблення співпраці та підготовку до наступної зими

Шмигаль та президентка ЄБРР обговорили поглиблення співпраці та підготовку до наступної зими

14:15 27.04.2026
Україна допоможе Польщі збудувати власну армію дронів – Туск

Україна допоможе Польщі збудувати власну армію дронів – Туск

07:17 27.04.2026
Одна людина загинула внаслідок ворожих атак у Запорізькій області – ОВА

Одна людина загинула внаслідок ворожих атак у Запорізькій області – ОВА

13:29 26.04.2026
Україна буде представлена на саміті НАТО в Анкарі – Зеленський

Україна буде представлена на саміті НАТО в Анкарі – Зеленський

23:50 25.04.2026
Ворог завдав удару дронами по цивільним на Сумщині, двоє загиблих

Ворог завдав удару дронами по цивільним на Сумщині, двоє загиблих

18:16 25.04.2026
Азербайджан передав Україні п'ять пасажирських автобусів – Сибіга

Азербайджан передав Україні п'ять пасажирських автобусів – Сибіга

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 3 місяці

Зерновоз з краденим українським зерном вийшов з порту Ізраїлю в нейтральні води, посол заявив про перемогу

Поліція розшукує людину, що завдала поранень учасникам групи оповіщення ТЦК на Рівненщині

Сирський підписав наказ щодо обов'язкової ротації військових на передовій

В Одесі внаслідок масованої атаки дронів постраждали вже 18 людей – ОВА

ОСТАННЄ

СБУ: У Дніпрі затримано адміністраторку телеграм-каналу, яка "зливала" позиції Сил оборони

Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 3 місяці

Зеленський підписав санкційний пакет, зокрема щодо синів Лукашенка

Brave1 повідомив про запуск нового етапу програми Defence Tech на розробку компонентів для дронів

Підрозділи ЗСУ проводять інтенсивні навчання на польських полігонах

Двоє поранених через ворожі удари по Сумщині – прокуратура

Відомо про 11 поранених через удар БпЛА по Дніпру – ОВА

Двоє чоловіків постраждали через удар ворожого дрона в Харківській області

В Україні запустили проєкт з відеоуроками про традиційні народні обряди - Гнат Коробко

СБУ повідомила про удари по інфраструктурі НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" в російській Пермі

