Інтерфакс-Україна
Події
14:57 30.04.2026

СБУ: У Дніпрі затримано адміністраторку телеграм-каналу, яка "зливала" позиції Сил оборони

1 хв читати
Служба безпеки України (СБУ) викрила у Дніпрі адміністраторку телеграм-каналу, яка "зливала" у соцмережі позиції Сил оборони.

"Служба безпеки викрила нові факти несанкціонованого поширення даних про дислокацію Сил оборони України. За результатами комплексних заходів у Дніпрі заблоковано підривну діяльність власниці місцевого телеграм-каналу, яка розповсюджувала координати українських захисників", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі спецслужби.

Як встановило розслідування, фігурантка спеціально створила та адмініструвала окремий чат, в якому користувачі публікували геолокації блокпостів та запасних командних пунктів українських захисників у регіоні. Також учасники інтернет-спільноти "зливали" адреси перебування та маршрути руху мобільних груп правоохоронців та співробітників територіальних центрів комплектування у прифронтових містах області.

В СБУ зазначили, що такі дані могли використовуватися РФ для підготовки нових серій ракетно-дронових та артилерійських ударів по Дніпропетровщині.

Під час обшуків в оселі фігурантки виявлено смартфони, з яких вона адмініструвала поширення закритих відомостей про оборону України.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст.114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших військових формувань). Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації її дій.

Комплексні заходи проводили співробітники ГУ СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: #дніпро #сбу #агент_рф

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА