Brave1 повідомив про запуск нового етапу програми Defence Tech на розробку компонентів для дронів

Український інноваційний кластер Brave1 спільно з Офісом ефективного регулювання (BRDO) за підтримки Європейського Союзу запускають другий етап у рамках спільної грантової програми EU4UA Defence Tech, у фокусі якого лежить локалізація розробки компонентів для безпілотних систем в Україні.

"11 команд зможуть отримати грант на розробку – до 75 000 євро кожна. Цільовий рівень готовності технологій – TRL 4-5. Старт прийому заявок – 30 квітня", При відборі експерти враховуватимуть інноваційний потенціал і наукову новизну, технічний рівень та поточний TRL, наявність виробничої бази та кваліфікованого персоналу, потенціал співпраці з ЄС, сталість проєкту та обґрунтованість бюджету", – повідомляє пресслужба Brave1.

Повідомляється про запуск конкурсу на розробку та дослідження прототипів компонентів безпілотних систем: електромоторів, польотні контролерів, камер, тепловізорів, бортових комп’ютерів, сенсорів для БПЛА.

Відбір відбувається за процедурою: комплаєнс-перевірка, оборонна експертиза та фінальний пітч. Проєкти оцінюватиме комісія за участі представників Brave1, BRDO, Офісу оборонних інновацій ЄС в Україні, Міноборони, Генштабу та незалежного спостерігача з антикорупційних питань.

"Розвиваючи індустрію компонентів, ми забезпечуємо власну технологічну незалежність. Локалізація виробництва значно пришвидшить поставки необхідних технологій до війська. До того ж ринок компонентів має колосальний експортний потенціал, і Україна має всі шанси замінити Китай як основного постачальника компонентів для Європи. Грантова програма EU4UA Defence Tech – один із кроків до того, щоб це стало реальністю", – йдеться в повідомленні.

Проєкт EU4UA Defence Tech фінансується Європейським Союзом (European Union in Ukraine) і реалізується Офісом BRDO у партнерстві з Brave1.

Як повідомлялося, Brave1 за підтримки Міністерства оборони України та Міністерства цифрової трансформації проведе Defense Tech Valley 2026. Подія відбудеться 16-17 вересня у Львові та об’єднає провідних гравців оборонної сфери з понад 50 країн світу. На Defense Tech Valley 2026 зберуться світові лідери оборонної галузі, інвестори та урядовці, щоб "започаткувати нову еру безпеки". Захід стане платформою для масштабування українських рішень на глобальний рівень. Очікується понад 7000 учасників із більш ніж 50 країн. У фокусі – безпілотні системи, дрони-перехоплювачі, штучний інтелект та радіоелектронну боротьбу.