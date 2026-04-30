14:41 30.04.2026

Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 3 місяці

Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 3 місяці
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти №15197 і №15198, якими подовжується воєнний стан і загальна мобілізація в Україні ще на 90 днів, починаючи з 4 травня 2026 року.

Відповідні позначки з’явилися в картках законопроєктів на сайті парламенту.

Як повідомлялося, воєнний стан було запроваджено 24 лютого 2022 року у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

27 квітня Зеленський підписав укази №№342/2026 та 343/2026, якими подовжується воєнний стан і загальна мобілізація в Україні ще на 90 днів, починаючи з 4 травня, та вніс законопроєкти №15197 і №15198 про їх затвердження до парламенту. Депутати підтримали їх на наступний день 315 та 304 голосами відповідно.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:29 28.04.2026
Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

13:00 28.04.2026
Рада продовжила строк дії воєнного стану

Рада продовжила строк дії воєнного стану

18:40 27.04.2026
Раді рекомендують продовжити строки дії воєнного стану та загальної мобілізації

Раді рекомендують продовжити строки дії воєнного стану та загальної мобілізації

10:05 27.04.2026
Зеленський пропонує Раді продовжити строки дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації

Зеленський пропонує Раді продовжити строки дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації

19:59 24.04.2026
Голови Військових комітетів НАТО та ЄС не прогнозують нову хвилю мобілізації в РФ

Голови Військових комітетів НАТО та ЄС не прогнозують нову хвилю мобілізації в РФ

21:16 21.04.2026
МЗС вітає рішення ЮНЕСКО про продовження підтримки України

МЗС вітає рішення ЮНЕСКО про продовження підтримки України

20:43 19.04.2026
РФ потрібна мобілізація, щоб повторити великий наступ на Україну або туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил – Зеленський

РФ потрібна мобілізація, щоб повторити великий наступ на Україну або туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил – Зеленський

15:41 17.04.2026
Основою нового суспільного договору має стати принцип "служи або допомагай" – координатор створення Громадсько-військового руху

Основою нового суспільного договору має стати принцип "служи або допомагай" – координатор створення Громадсько-військового руху

15:29 17.04.2026
Причиною проблем мобілізації найчастіше називають відсутність термінів служби – соцдослідження InfoLight.UA

Причиною проблем мобілізації найчастіше називають відсутність термінів служби – соцдослідження InfoLight.UA

15:23 17.04.2026
Основою нового суспільного договору має стати принцип "служи або допомагай" – координатор створення Громадсько-військового руху

Основою нового суспільного договору має стати принцип "служи або допомагай" – координатор створення Громадсько-військового руху

ВАЖЛИВЕ

Зерновоз з краденим українським зерном вийшов з порту Ізраїлю в нейтральні води, посол заявив про перемогу

Поліція розшукує людину, що завдала поранень учасникам групи оповіщення ТЦК на Рівненщині

Сирський підписав наказ щодо обов'язкової ротації військових на передовій

В Одесі внаслідок масованої атаки дронів постраждали вже 18 людей – ОВА

У США заявили про розблокування $400 млн допомоги Україні після затримок у Пентагоні

ОСТАННЄ

Зеленський підписав санкційний пакет, зокрема щодо синів Лукашенка

Підрозділи ЗСУ проводять інтенсивні навчання на польських полігонах

Двоє поранених через ворожі удари по Сумщині – прокуратура

Відомо про 11 поранених через удар БпЛА по Дніпру – ОВА

Двоє чоловіків постраждали через удар ворожого дрона в Харківській області

В Україні запустили проєкт з відеоуроками про традиційні народні обряди - Гнат Коробко

СБУ повідомила про удари по інфраструктурі НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" в російській Пермі

Перші два дні травня в Україні будуть холодними, ночі – із заморозками

Сибіга: Продовжуємо стежити за судном Panormitis зі збіжжям з ТОТ, застерігаємо від співпраці з ним

Генпрокурор щодо судна PANORMITIS: зірвано чергову спробу РФ легалізувати незаконно вивезене зерно

