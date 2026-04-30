Зеленський підписав санкційний пакет, зокрема щодо синів Лукашенка

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, зокрема щодо синів Олександра Лукашенка – Віктора та Дмитра Лукашенків.

Відповідний указ №352/2026 розміщений на сайті глави держави у середу.

Згідно з рішенням РНБО, підтримано пропозиції Служби безпеки України щодо застосування санкцій до фізичних і юридичних осіб, визначених у відповідних додатках. Кабінету Міністрів України, Службі безпеки України, Національному банку України та Комісії державних нагород та геральдики доручено забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності санкцій.

До переліку осіб, щодо яких запроваджено обмежувальні заходи, включено, зокрема, Віктора та Дмитра Лукашенків, які є синами Олександра Лукашенка.

До Віктора Лукашенка застосовано, зокрема, блокування активів, повне припинення торговельних операцій, обмеження транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, припинення дії ліцензій та інших дозволів, заборону участі у приватизації, державних закупівлях, а також інші обмежувальні заходи, включаючи заборону на набуття у власність земельних ділянок. Частина санкцій запроваджена безстроково, частина – строком на десять років.

Аналогічні обмежувальні заходи застосовано і до Дмитра Лукашенка, зокрема блокування активів, припинення торговельних операцій, обмеження транзиту, фінансові обмеження та заборону участі у приватизації і державних закупівлях.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що підписав новий санкційний пакет, зокрема, щодо суб’єктів із Білорусі.

"Зараз уже я підписав ще новий санкційний пакет України – вагомий пакет, – у тому числі щодо суб’єктів із Білорусі. Це сигнал багатьом нашим партнерам, на що варто тиснути, щоб усе ж таки зменшувати рівень цієї війни, і інтенсивність. Росія не має доброї волі. Її треба примушувати до тих чи інших кроків, які потрібні для зменшення агресії, і хай вони вже потім це називають своїми "жестами доброї волі"", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Крім того, санкції запроваджені проти начальника Генштабу ЗС Білорусі Павла Муравейка, колишнього керівника адміністрації президента Віктора Шеймана, а також низки інших громадян республіки.

Санкції введені проти таких білоруських підприємств, як Мінський завод цивільної авіації №407, Борисівський завод пластмасових виробів, Вітебський завод електровимірювальних приладів, Кузнечний завод важких штамповок, Мінський завод "Термопласт", ВАТ "Ольса", ВАТ "Радіотехніка", Республіканське унітарне виробниче підприємство "ІК 9" (діє при виправній колонії № 9), "НефтеХімДіагностика", ТОВ "Чіп і Діп", УП "407 Технікс".

Санкції включають блокування активів, призупинення ліцензій і торгівельних угод, заборону на передачу технологій та інтелектуальної власності, інші обмеження.