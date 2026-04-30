Підрозділи ЗСУ проводять інтенсивні навчання на польських полігонах

Підрозділи Збройних сил України проводять на польських полігонах інтенсивні з навчання з бойових діях у міській забудові, а також з дій у траншейних системах та ходах сполучення, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Українські військовослужбовці зосередилися на одному з найскладніших елементів – бойових діях у міській забудові. Навчання включало відпрацювання просунутих технік: безпечні підходи до будівель, форсування входів, "зачистка" приміщень, а також методи оборони та маскування опорних пунктів", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

За інформацією відомства, навчання з бойових дій у траншейних системах проводяться з урахуванням реального досвіду, здобутого на полі бою.

"Одночасно, з урахуванням досвіду, здобутого в Україні, підрозділи вдосконалювали тактику бойових дій у траншейних системах та ходах сполучення. Акцент у навчанні зроблено на швидкості реагування, точному поводженні зі зброєю та вмілому застосуванні ручних гранат, що є критично важливим у ближньому бою", – повідомили військові.

Як зазначили у Генштабі, навчання в Польщі є частиною місії EUMAM Ukraine, а інструктори Об’єднаного командування з бойової підготовки працюють в тісній взаємодії з українськими військовослужбовцями, передаючи знання, необхідні для фронту.

EUMAM Ukraine – це місія Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EU Military Assistance Mission in support of Ukraine, EUMAM Ukraine) спрямована на зміцнення спроможностей ЗСУ захищати територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також стримувати та відповідати на можливі майбутні військові наступи з боку росії та інших потенційних агресорів.