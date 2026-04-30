Двоє поранених через ворожі удари по Сумщині – прокуратура

Дві людини зазнали поранень через удари російських безпілотників у Шосткінському районі, повідомили у Сумський обласній прокуратурі.

"До медичного закладу звернулась пасажирка автобуса, який сьогодні зранку ворог атакував безпілотником у Середино-Будській громаді. 39-річній жінці надано допомогу без госпіталізації. Також у Глухівській громаді зранку окупанти атакували безпілотником транспортний засіб. 51-річний водій отримав поранення", – йдеться у повідомленні на сторінці прокуратури у Facebook.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочині (ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідство провадить Шосткинське районне управління Національної поліції в Сумській області.